Українські паралімпійці вибороли вісім нагород на етапі Кубка світу з біатлону

Загалом у цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів

Вісьмома завойованими високими нагородами у біатлоні українська команда розпочала фінальний етап підготовки перед Паралімпіадою-2018 на Кубку світу, що стартував у фінському місті Вуокатті. У доробку українських паралімпійців, що виступають у складі 20 спортсменів, - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі, інформує НКСІУ. Примітно, що весь