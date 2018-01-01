  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські паралімпійці вибороли вісім нагород на етапі Кубка світу з біатлону

    Загалом у цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів
    Вісьмома завойованими високими нагородами у біатлоні українська команда розпочала фінальний етап підготовки перед Паралімпіадою-2018 на Кубку світу, що стартував у фінському місті Вуокатті. У доробку українських паралімпійців, що виступають у складі 20 спортсменів, - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі, інформує НКСІУ. Примітно, що весь
    • Сьогодні, 16:22
    • Розсилка
    Українська паралімпійці. Фото: НКСІУ
    Українська паралімпійці. Фото: НКСІУ

    Загалом у цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів

    Вісьмома завойованими високими нагородами у біатлоні українська команда розпочала фінальний етап підготовки перед Паралімпіадою-2018 на Кубку світу, що стартував у фінському місті Вуокатті.

    У доробку українських паралімпійців, що виступають у складі 20 спортсменів, - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі, інформує НКСІУ.

    Примітно, що весь український подіум завоювали дівчата з порушенням зору.

    Золоті нагороди вибороли - Рептюх Ігор, Шишкова Оксана та Лук’яненко Віталій. Володарями срібних медалей стали Радь Тарас та Прилуцька Ольга. Бронзові нагороди отримали - Батенкова-Бауман Юлія, Ковалевський Анатолій та Рубановська Наталя.

    Додамо, що загалом на цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів з 12 країн світу. Змагання Кубку світу триватимуть до 10 лютого.

    біатлон Паралімпійські Ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ