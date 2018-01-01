Українські паралімпійці вибороли вісім нагород на етапі Кубка світу з біатлону
- Сьогодні, 16:22
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Загалом у цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів
Вісьмома завойованими високими нагородами у біатлоні українська команда розпочала фінальний етап підготовки перед Паралімпіадою-2018 на Кубку світу, що стартував у фінському місті Вуокатті.
У доробку українських паралімпійців, що виступають у складі 20 спортсменів, - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі, інформує НКСІУ.
Примітно, що весь український подіум завоювали дівчата з порушенням зору.
Золоті нагороди вибороли - Рептюх Ігор, Шишкова Оксана та Лук’яненко Віталій. Володарями срібних медалей стали Радь Тарас та Прилуцька Ольга. Бронзові нагороди отримали - Батенкова-Бауман Юлія, Ковалевський Анатолій та Рубановська Наталя.
Додамо, що загалом на цьому Кубку світу беруть участь біля 100 спортсменів з 12 країн світу. Змагання Кубку світу триватимуть до 10 лютого.