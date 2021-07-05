Загрожує нацбезпеці. Російського коментатора внесли до чорного списку Мінкульту

Раніше Дмитро Губернієв висловлював припущення, що українська збірна здобула перемогу над Швецією під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 нібито завдяки російській мові

Станом на 5 липня у чорному списку Мінкульту перебувають 204 людини, більшість з яких громадяни РФ

Міністерство культури та інформполітики за поданням СБУ внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Як зазначено на офіційному сайті Мінкульту, до чорного списку він потрапив 1 липня 2021 року.

Раніше Губернієв висловлював припущення, що українська збірна здобула перемогу над Швецією під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 нібито завдяки російській мові.

«Російська мова — творець українського футбольного успіху», — стверджував російський пропагандист у себе у Telegram-каналі.

Станом на 5 липня у чорному списку Мінкульту перебувають 204 людини, більшість з яких громадяни РФ.

Раніше Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського співака Філіпа Кіркорова до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України. 11 червня до них надійшов лист від СБУ щодо Кіркорова. А відповідним наказом МКІП від 22 червня його внесли у цей список.

Натомість днями Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Зазначається, що прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.



