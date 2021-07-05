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    За тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей

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    Упродовж семи днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу &ndash; 270 506 - За тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей
    Упродовж семи днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506
    Фото: Тетяна Зайченко / glavcom.ua

    У попередні тижні щеплювали менше 400 тисяч людей

    Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 440 тисяч 614. Відповідні дані вказані на сайті РНБО.

    Так, упродовж семи днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506.

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    Графіка: health-security.rnbo.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

    Графіка: health-security.rnbo.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

    У попередні тижні щеплювали менше 400 тисяч людей.

    За добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

    Зазначимо, минулої доби, 4 липня, в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

    Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

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    Теги: здоров'я РНБО українці Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    За тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей