За тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей

У попередні тижні щеплювали менше 400 тисяч людей

Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 440 тисяч 614. Відповідні дані вказані на сайті РНБО.

Так, упродовж семи днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506.

Графіка: health-security.rnbo.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

У попередні тижні щеплювали менше 400 тисяч людей.

За добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

Зазначимо, минулої доби, 4 липня, в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.