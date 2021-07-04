Збірну України з піснями зустріли в аеропорту «Бориспіль» (відео)

Команда Андрія Шевченка повернулася додому після тритижневого вояжу Європою

Збірна України повернулася додому. Сьогодні по обіді її зустрічали в аеропорту «Бориспіль» вболівальники і співаки – лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алєксєєв.

Збірна України поступилася Англії в 1/4 фіналу. Вихід до цієї стадії став рекордним для національної команди на чемпіонатах Європи.

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