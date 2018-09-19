Українські шахісти стали призерами турнірів в Італії та Данії
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Орест Грицак
Ельдар Гасанов та Орест Грицак потрапили до призових трійок
Харківський гросмейстер Ельдар Гасанов посів друге місце на міжнародному турнірі VI Festival Scacchistico Internazionale Città di Amantea.
Змагання фінішували в італійському місті Амантеа, інформує спільнота «Українські шахи» у Facebook.
Наш земляк набрав 6,5 очка з 9-ти, поділив друге-четверте місця, але мав кращий додатковий коефіцієнт, ніж суперники.
Водночас, львівський гросмейстер Орест Грицак поділив друге-третє місця на міжнародному турнірі Festuge GM у данському Орхусі.
Наш земляк набрав 5,5 очка з 9-ти можливих.
А переміг у змаганні міжнародній майстер Мартин Цумзанде (Німеччина) з блискучим результатом – 8 очок з 9-ти!