Українські шпажисти виграли етап кадетського циклу з фехтування у Словаччині

Чоловічій команді України не було рівних у змаганнях на шпагах у Братиславі

Збірна України у складі Андрія Деркача, Руслана Гасанова, Максима Карюченка та Михайла Сироти стала переможцем етапу кадетського циклу з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У стартовому поєдинку українські шпажисти не зазнали проблем з Ізраїлем (45:25), опісля



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Чоловічій команді України не було рівних у змаганнях на шпагах у Братиславі

Збірна України у складі Андрія Деркача, Руслана Гасанова, Максима Карюченка та Михайла Сироти стала переможцем етапу кадетського циклу з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

У стартовому поєдинку українські шпажисти не зазнали проблем з Ізраїлем (45:25), опісля вибили з боротьби команду Росія-2 (45:35).

У поєдинку за потрапляння у півфінал українці здобули впевнену перемогу над Грецією (45:32).

В 1/2 фіналу Деркач, Карюченко, Гасанов і Сирота вирвали путівку у вирішальну стадію турніру, здолавши французів з перевагою у три уколи – 45:42.

У підсумковій зустрічі змагального дня українські фехтувальники у напруженому протистоянні здобули перемогу над швейцарцями, завершивши бій з рахунком 37:35 на свою користь.

Українські шпажисти вперше стали переможцями етапу кадетського циклу у нинішньому сезоні.

До цього найкращим результатом нашої збірної було шосте місце в австрійському Клагенфурті.