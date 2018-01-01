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    Українські шпажисти виграли етап кадетського циклу з фехтування у Словаччині

    Чоловічій команді України не було рівних у змаганнях на шпагах у Братиславі
    Збірна України у складі Андрія Деркача, Руслана Гасанова, Максима Карюченка та Михайла Сироти стала переможцем етапу кадетського циклу з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. У стартовому поєдинку українські шпажисти не зазнали проблем з Ізраїлем (45:25), опісля
    • Сьогодні, 18:28
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    Чоловічій команді України не було рівних у змаганнях на шпагах у Братиславі

    Збірна України у складі Андрія Деркача, Руслана Гасанова, Максима Карюченка та Михайла Сироти стала переможцем етапу кадетського циклу з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    У стартовому поєдинку українські шпажисти не зазнали проблем з Ізраїлем (45:25), опісля вибили з боротьби команду Росія-2 (45:35).

    У поєдинку за потрапляння у півфінал українці здобули впевнену перемогу над Грецією (45:32).

    В 1/2 фіналу Деркач, Карюченко, Гасанов і Сирота вирвали путівку у вирішальну стадію турніру, здолавши французів з перевагою у три уколи – 45:42.

    У підсумковій зустрічі змагального дня українські фехтувальники у напруженому протистоянні здобули перемогу над швейцарцями, завершивши бій з рахунком 37:35 на свою користь.

    Українські шпажисти вперше стали переможцями етапу кадетського циклу у нинішньому сезоні.

    До цього найкращим результатом нашої збірної було шосте місце в австрійському Клагенфурті.

    шпажисти Словаччина Збірна України Фехтування
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