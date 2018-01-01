Українські шпажисти виграли етап кадетського циклу з фехтування у Словаччині
- Сьогодні, 18:28
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Чоловічій команді України не було рівних у змаганнях на шпагах у Братиславі
Збірна України у складі Андрія Деркача, Руслана Гасанова, Максима Карюченка та Михайла Сироти стала переможцем етапу кадетського циклу з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі.
Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.
У стартовому поєдинку українські шпажисти не зазнали проблем з Ізраїлем (45:25), опісля вибили з боротьби команду Росія-2 (45:35).
У поєдинку за потрапляння у півфінал українці здобули впевнену перемогу над Грецією (45:32).
В 1/2 фіналу Деркач, Карюченко, Гасанов і Сирота вирвали путівку у вирішальну стадію турніру, здолавши французів з перевагою у три уколи – 45:42.
У підсумковій зустрічі змагального дня українські фехтувальники у напруженому протистоянні здобули перемогу над швейцарцями, завершивши бій з рахунком 37:35 на свою користь.
Українські шпажисти вперше стали переможцями етапу кадетського циклу у нинішньому сезоні.
До цього найкращим результатом нашої збірної було шосте місце в австрійському Клагенфурті.