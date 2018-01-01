Українські шпажистки не змогли вийти навіть до чвертьфіналу на етапі Кубку світу на Кубі

Кривицька потрапила у десятку кращих, а Почкалова стала 15-ою

Українські шпажистки Олена Кривицька й Анфіса Почкалова зуміли пробитися у топ-16 на етапі Кубку світу у Гавані. Якщо Кривицька стартувала відразу в 1/32 фіналу, то Почкаловій довелося пройти через груповий раунд і попередній тур «олімпійки», з чим українка успішно впоралася. Про це повідомляє офіційний сайт національної федерації



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Олена Кривицька

Кривицька потрапила у десятку кращих, а Почкалова стала 15-ою

Українські шпажистки Олена Кривицька й Анфіса Почкалова зуміли пробитися у топ-16 на етапі Кубку світу у Гавані.

Якщо Кривицька стартувала відразу в 1/32 фіналу, то Почкаловій довелося пройти через груповий раунд і попередній тур «олімпійки», з чим українка успішно впоралася.

Про це повідомляє офіційний сайт національної федерації фехтування України.

На стадії 1/32 турнірної таблиці Кривицька виграла у своєї співвітчизниці Юлії Свистіль, після розібралася з німкенею Александрою Ехлер, а у 1/8 фіналу поступилася Мі Йонг Канг з Південної Кореї.

Почкалова, у свою чергу, у першому поєдинку перемогла росіянку Дар'ю Мартинюк, після чого вибила з боротьби китаянку Гуанг Чжуан Хоу, а опісля не впоралася з майбутньою володаркою бронзи турніру Вів'єн Кон Ман Вай з Гонконгу.

У командній першості українкам не вдалося порадувати вболівальників медалями. У першому ж бою їм випали італійки, які обіграли Олену Кривицьку, Фейбі Бежуру, Ксенію Пантелєєву й Анфісу Почкалову з рахунком 45:40.

У поєдинках за 9-16 місця українки спочатку виграли в іспанок (45:39), опісля одним уколом програли румункам (38:39), а у бою за 11-ту позицію у підсумковому заліку перемогли угорок (45:40).