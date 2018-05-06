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    Українські шпажистки посіли дев'яте місце на Кубку світу в Дубаї

    У наступному протистоянні українки зіграють з командою Польщі
    Жіноча збірна України з фехтування на шпагах поступилася в поєдинку 1/8 фіналу збірній Польщі в рамках етапу Кубка світу, який проходить в Дубаї. Фейба Бежура, Олена Кривицька та Ксенія Пантелєєва змагалися з Евою Неліп, Барбарою Рутцен і Ренатою Еугеніуш Кнапік-Міазга. Таким чином, збірної України довелося боротися з Казахстаном в боротьбі за
    • Сьогодні, 16:52
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    Українкські фехтувальники. Фото: НОК України
    Українкські фехтувальники. Фото: НОК України

    У наступному протистоянні українки зіграють з командою Польщі

    Жіноча збірна України з фехтування на шпагах поступилася в поєдинку 1/8 фіналу збірній Польщі в рамках етапу Кубка світу, який проходить в Дубаї.

    Фейба Бежура, Олена Кривицька та Ксенія Пантелєєва змагалися з Евою Неліп, Барбарою Рутцен і Ренатою Еугеніуш Кнапік-Міазга.

    Таким чином, збірної України довелося боротися з Казахстаном в боротьбі за 9-16 місця. Кривицьку замінила Анфіса Почкалова та українки здобули перемогу з рахунком 45:23, жодного разу не поступаючись в рахунку по ходу поєдинку.

    У матчі за 9-12 місця Україна зіткнулася зі збірною Угорщини і мало не програла. Бежура передала естафету Пантелеєвій при рахунку 31:33, і та змогла впоратися з Емезе Сас-Ковач з різницею в один укол - 38:37.

    Нарешті, в заключній зустрічі за 9-10 місця Україна боролася з Естонією. На цей раз відпочивала Бежура і боролися Кривицька, Пантелєєва і Почкалова. Українки перемогли досить впевнено, хоча на початку програвали два уколи. Загальний рахунок - 45:35 на користь України.

    Джерело: Prosportua

    Кубок світу Збірна України Фехтування
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