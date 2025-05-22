Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій
Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду – один з головних стартів сезону у цьому виді спорту. Турнір відбудеться уперше за два роки, прийматиме його турецька Анталія.
Прямі трансляції фіналів Чемпіонату Європи зі стрибків у воду будуть доступні на платформах «Суспільне Спорт», а також місцевих каналах Суспільного.
Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів. Серед них – призери попереднього чемпіонату Європи: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Данило Коновалов, а також Ксенія Байло.
Склад збірної України на Євро зі стрибків у воду
Жінки
- 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
- 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
- 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Лискун
- 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек та Діана Карнафель
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло та Софія Лискун
Чоловіки
- 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Богдан Чижовський, Данило Коновалов
- 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Кірілл Болюх, Богдан Чижовський
- 10-метрова вишка, одиночний турнір: Марк Гриценко, Олексій Середа
- 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко та Олексій Середа
Мікст
- команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Кірілл Болюх
Розклад Євро-2025 зі стрибків у воду
- Четвер, 22 травня, 17:15. Змішані командні змагання, фінал
- П'ятниця, 23 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
- П'ятниця, 23 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
- Субота, 24 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
- Субота, 24 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
- Субота, 24 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, фінал
- Неділя, 25 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
- Неділя, 25 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, жінки, фінал
- Неділя, 25 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, фінал
- Понеділок, 26 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
- Понеділок, 26 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, мікст, фінал
- Понеділок, 26 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал
- Вівторок, 27 травня, 10:00. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
- Вівторок, 27 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
- Вівторок, 27 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
- Середа, 28 травня, 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
- Середа, 28 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, жінки, фінал
- Середа, 28 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал
Нагадаємо, у Більбао перед фіналом Ліги Європи відбулася зустріч Виконавчого комітету УЄФА, на якій було затверджено формат кваліфікації Євро-2028.
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