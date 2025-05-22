Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій

Лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа

Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду – один з головних стартів сезону у цьому виді спорту. Турнір відбудеться уперше за два роки, прийматиме його турецька Анталія.

Прямі трансляції фіналів Чемпіонату Європи зі стрибків у воду будуть доступні на платформах «Суспільне Спорт», а також місцевих каналах Суспільного.

Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів. Серед них – призери попереднього чемпіонату Європи: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Данило Коновалов, а також Ксенія Байло.

Склад збірної України на Євро зі стрибків у воду

Жінки

1-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель

3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель

10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Лискун

3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек та Діана Карнафель

10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло та Софія Лискун

Чоловіки

1-метровий трамплін, одиночний турнір: Богдан Чижовський, Данило Коновалов

3-метровий трамплін, одиночний турнір: Кірілл Болюх, Богдан Чижовський

10-метрова вишка, одиночний турнір: Марк Гриценко, Олексій Середа

3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик

10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко та Олексій Середа

Мікст

команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа

10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Кірілл Болюх

Розклад Євро-2025 зі стрибків у воду

Четвер, 22 травня, 17:15. Змішані командні змагання, фінал

П'ятниця, 23 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація

П'ятниця, 23 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал

Субота, 24 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, кваліфікація

Субота, 24 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, чоловіки, фінал

Субота, 24 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, фінал

Неділя, 25 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація

Неділя, 25 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, жінки, фінал

Неділя, 25 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, фінал

Понеділок, 26 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація

Понеділок, 26 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, мікст, фінал

Понеділок, 26 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал

Вівторок, 27 травня, 10:00. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація

Вівторок, 27 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, чоловіки, фінал

Вівторок, 27 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал

Середа, 28 травня, 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація

Середа, 28 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, жінки, фінал

Середа, 28 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал

Нагадаємо, у Більбао перед фіналом Ліги Європи відбулася зустріч Виконавчого комітету УЄФА, на якій було затверджено формат кваліфікації Євро-2028.