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Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій
Лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа
фото: AP

Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду – один з головних стартів сезону у цьому виді спорту. Турнір відбудеться уперше за два роки, прийматиме його турецька Анталія.

Прямі трансляції фіналів Чемпіонату Європи зі стрибків у воду будуть доступні на платформах «Суспільне Спорт», а також місцевих каналах Суспільного.

Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів. Серед них – призери попереднього чемпіонату Європи: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Данило Коновалов, а також Ксенія Байло.

Склад збірної України на Євро зі стрибків у воду

Жінки

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Лискун
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек та Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло та Софія Лискун

Чоловіки

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Богдан Чижовський, Данило Коновалов
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Кірілл Болюх, Богдан Чижовський
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Марк Гриценко, Олексій Середа
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко та Олексій Середа

Мікст

  • команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Кірілл Болюх

Розклад Євро-2025 зі стрибків у воду

  • Четвер, 22 травня, 17:15. Змішані командні змагання, фінал
  • П'ятниця, 23 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • П'ятниця, 23 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Субота, 24 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • Субота, 24 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
  • Субота, 24 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Неділя, 25 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Неділя, 25 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, жінки, фінал
  • Неділя, 25 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, фінал
  • Понеділок, 26 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Понеділок, 26 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, мікст, фінал
  • Понеділок, 26 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал
  • Вівторок, 27 травня, 10:00. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • Вівторок, 27 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
  • Вівторок, 27 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Середа, 28 травня, 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Середа, 28 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, жінки, фінал
  • Середа, 28 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал

Нагадаємо, у Більбао перед фіналом Ліги Європи відбулася зустріч Виконавчого комітету УЄФА, на якій було затверджено формат кваліфікації Євро-2028.

Джерело
Теги: чемпіонат Європи Софія Лискун Олексій Середа Станіслав Оліферчик Марк Гриценко стрибки у воду

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