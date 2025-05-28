Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду

На чемпіонаті Європи Україна здобула сім нагород

У турецькій Анталії завершився восьмий окремий чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який став справжнім тріумфом української команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова медалі дозволили Україні впевнено посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Це – повторення успіху 2023 року і водночас найкращий результат в історії українських стрибків у воду на континентальних першостях з 1993 року.

На подіум підіймалися:

Кірілл Болюх, Ксенія Байло, Софія Лискун, Олексій Середа (змішані командні змагання) – золото

Ксенія Бочек і Діана Карнафель (синхрон, трамплін 3 м) – золото

Олексій Середа (вишка) – золото

Кірілл Болюх і Ксенія Байло (синхрон, змішані пари, вишка) – золото

Марк Гриценко і Олексій Середа (синхрон, вишка) – золото

Ксенія Байло і Софія Лискун (синхрон, вишка) – срібло

Данило Коновалов (трамплін 1 м) – бронза

«Щиро вітаю нашу збірну з історичною перемогою! Ви знову довели, що український спорт – це сила, характер і незламність. Дякую спортсменам, тренерам та кожному, хто долучився до цього успіху. Окрема подяка Федерації України зі стрибків у воду та її президенту Ігорю Лисову – за системну, наполегливу роботу, яка дає блискучі результати. Разом – до нових вершин!», – заяви президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Як повідомлялося, Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.