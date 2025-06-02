Чемпіонат Європи з артистичного плавання: де та коли дивитися трансляцію змагань

12 артистичних плавчинь представлятимуть на чемпіонаті збірну України.

У понеділок, 2 червня, в португальському Фуншалі розпочнеться перший в історії окремий чемпіонат Європи-2025 з артистичного плавання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Участь у змаганнях візьмуть 21 збірна (сумарно – 136 спортсменів). 12 артистичних плавчинь представлятимуть на чемпіонаті збірну України.

Суспільне Спорт буде офіційним транслятором чемпіонату Європи з артистичного плавання в Україні. Змагання наживо можна буде дивитися на платформах Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Українки візьмуть участь у змаганнях п'ятьох дисциплін. В усіх «синьо-жовтих» представлятиме Дар'я Мошинська, зокрема стане єдиною українкою, яка виступить у сольній програмі.

Склад збірної України на Євро-2025

Технічна програма, соло: Дар'я Мошинська;

Довільна програма, дует: Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна;

Технічна програма, дует: Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна;

Акробатична програма, група: Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Марія Здоровцова;

Технічна програма, група: Олександра Горецька, Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Дар'я Принько, Анастасія Шмоніна

Запасні: Марія Гринішина, Дар'я Принько – акробатична програма, група; Іванна Бурба, Марія Здоровцова – технічна програма, група; Владислава Кочерба – технічна програма, дует; Марія Зачепа – довільна програма, дует; Аліса Кулик – технічна програма, соло.

Чемпіонат Європи стане найбільшими змаганнями з артистичного плавання після завершення основної частини сезону Кубка світу. Так, чемпіонками етапу серії в Сомабеї на Євро вирушає команда «синьо-жовтих» у складі Іванни Бурби, Олександри Горецької, Уляни Гринішиної, Аліси Кулик, Дар'ї Мошинської, Анастасії Шмоніної, Марії Зачепи та Марії Здоровцовї.

Тандем Мошинської та Шмоніної цього сезону також зарекомендував себе в парних синхронних змаганнях Кубка світу: спільно українки здобули «срібло» технічних дуетів у Сомабеї, а Мошинська на єгипетському етапі додала срібну медаль в особистій технічній програмі.

Розклад фіналів Євро-2025 за участю українок:

Понеділок, 2 червня. 18:00. Технічна програма, дует

Середа, 4 червня. 11:00. Довільна програма, дует

Середа, 4 червня. 18:00. Технічна програма, група

Четвер, 5 червня. 11:00. Технічна програма, соло

Четвер, 5 червня. 18:00. Акробатична програма, група

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.

Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.

Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок