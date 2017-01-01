Українські шашкісти здобули шість медалей на Інтелектуальних іграх
- Вчора, 17:17
-
Розсилка
Артем Іванов став чемпіоном у супер-бліці на других Елітних інтелектуальних іграх у Китаї
У Китаї з 9-го по 16-те грудня пройшли другі Елітні інтелектуальні ігри IMSA із шашок-100.
У змаганнях брали участь найкращі гравці з цього різновиду шашок, які пройшли складний відбір: 12 чоловіків і 10 жінок.
Було проведено три види програми: швидкі шашки (бліц), блискавична гра (рапід) і супер-бліц, інформує сайт «Шашки в Україні».
Україну представляли Артем Іванов, Юрій Анікєєв, Вікторія Мотричко.
Усі українські спортсмени виступили досить вдало.
Артем здобув три нагороди (срібло у бліці, бронзу у рапіді), у тому числі одну золоту (у супер-бліці), Вікторія виграла дві срібні медалі (у рапіді та бліці), а Юрій – одну срібну (у супер-бліці).
Сумарний призовий фонд усіх турнірів склав 170 тисяч євро.
Нагадаємо, сестри Музичук піднялися на п'єдестал Елітних інтелектуальних ігор у змаганнях шахістів.
А згодом Музичук і Коробов стали срібними призерами Елітних інтелектуальних ігор.