Українські шашкісти здобули шість медалей на Інтелектуальних іграх

Артем Іванов став чемпіоном у супер-бліці на других Елітних інтелектуальних іграх у Китаї

У Китаї з 9-го по 16-те грудня пройшли другі Елітні інтелектуальні ігри IMSA із шашок-100. У змаганнях брали участь найкращі гравці з цього різновиду шашок, які пройшли складний відбір: 12 чоловіків і 10 жінок. Було проведено три види програми: швидкі шашки (бліц), блискавична гра (рапід) і супер-бліц, інформує сайт «Шашки в Україні».