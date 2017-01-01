  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські шашкісти здобули шість медалей на Інтелектуальних іграх

    Артем Іванов став чемпіоном у супер-бліці на других Елітних інтелектуальних іграх у Китаї
    У Китаї з 9-го по 16-те грудня пройшли другі Елітні інтелектуальні ігри IMSA із шашок-100. У змаганнях брали участь найкращі гравці з цього різновиду шашок, які пройшли складний відбір: 12 чоловіків і 10 жінок. Було проведено три види програми: швидкі шашки (бліц), блискавична гра (рапід) і супер-бліц, інформує сайт «Шашки в Україні».
    • Вчора, 17:17
    • Розсилка
    Юрій Анікєєв (зліва), Артем Іванов (по центру)
    Юрій Анікєєв (зліва), Артем Іванов (по центру)

    Артем Іванов став чемпіоном у супер-бліці на других Елітних інтелектуальних іграх у Китаї

    У Китаї з 9-го по 16-те грудня пройшли другі Елітні інтелектуальні ігри IMSA із шашок-100.

    У змаганнях брали участь найкращі гравці з цього різновиду шашок, які пройшли складний відбір: 12 чоловіків і 10 жінок.

    Було проведено три види програми: швидкі шашки (бліц), блискавична гра (рапід) і супер-бліц, інформує сайт «Шашки в Україні».

    Україну представляли Артем Іванов, Юрій Анікєєв, Вікторія Мотричко.

    Усі українські спортсмени виступили досить вдало.

    Артем здобув три нагороди (срібло у бліці, бронзу у рапіді), у тому числі одну золоту (у супер-бліці), Вікторія виграла дві срібні медалі (у рапіді та бліці), а Юрій – одну срібну (у супер-бліці).

    Сумарний призовий фонд усіх турнірів склав 170 тисяч євро.

    Нагадаємо, сестри Музичук піднялися на п'єдестал Елітних інтелектуальних ігор у змаганнях шахістів.

    А згодом Музичук і Коробов стали срібними призерами Елітних інтелектуальних ігор.

    Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ