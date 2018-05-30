Українські телеканали транслюватимуть Чемпіонат світу з футболу у Росії

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21-й Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії

Головна футбольна подія літа все-таки буде показана в Україні

Inter Media Group отримала права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу-2018. Всі матчі найпрестижнішого футбольного турніру серед збірних будуть показані на телеканалах «Інтер» та НТН.

21-й турнір під егідою міжнародної федерації футболу FIFA відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.

За Кубок світу FIFA будуть боротися 32 національні збірні. Минулий чемпіонат (2014 року в Бразилії) дивилися 3,2 мільярда глядачів, це приблизно половина жителів планети старше 10 років.

Варто зазначити, що напередодні міністр закордонних справ Литви назвав проведення Чемпіонату світу у Росії дурною ідеєю.

Президент України Петро Порошенко назвав Чемпіонат світу з футболу 2018 року у Росії інструментом пропаганди.

Нагадаємо, що «Медіа Група Україна» заявила, що для неї є неприйнятним транслювати ЧС-2018 через статус РФ як країни-агресора.