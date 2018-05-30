  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські телеканали транслюватимуть Чемпіонат світу з футболу у Росії

    • Розсилка
    21-й Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії - Українські телеканали транслюватимуть Чемпіонат світу з футболу у Росії
    21-й Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії

    Головна футбольна подія літа все-таки буде показана в Україні

    Inter Media Group отримала права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу-2018. Всі матчі найпрестижнішого футбольного турніру серед збірних будуть показані на телеканалах «Інтер» та НТН.

    21-й турнір під егідою міжнародної федерації футболу FIFA відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.
    За Кубок світу FIFA будуть боротися 32 національні збірні. Минулий чемпіонат (2014 року в Бразилії) дивилися 3,2 мільярда глядачів, це приблизно половина жителів планети старше 10 років.

    Читайте також

    Варто зазначити, що напередодні міністр закордонних справ Литви назвав проведення Чемпіонату світу у Росії дурною ідеєю.

    Президент України Петро Порошенко назвав Чемпіонат світу з футболу 2018 року у Росії інструментом пропаганди.

    Нагадаємо, що «Медіа Група Україна» заявила, що для неї є неприйнятним транслювати ЧС-2018 через статус РФ як країни-агресора.

    Читайте також
    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Інтер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ