У Ахметова назвали Росію агресором та відмовилися транслювати Чемпіонат світу-2018

Медіа-група «Україна» вирішила не транслювати ЧС-2018, який влітку відбудеться в Росії

ТОВ «Медіа Група Україна» вирішила не транслювати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який відбудеться влітку поточного року в Москві. Про це повідомили в прес-службі медіа групи. «У зв'язку з тим, що Чемпіонат світу-2018 буде проходити на території країни-агресора, «Медіа Групою Україна» було прийнято



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Медіа-група «Україна» вирішила не транслювати ЧС-2018, який влітку відбудеться в Росії

ТОВ «Медіа Група Україна» вирішила не транслювати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який відбудеться влітку поточного року в Москві.

Про це повідомили в прес-службі медіа групи.

«У зв'язку з тим, що Чемпіонат світу-2018 буде проходити на території країни-агресора, «Медіа Групою Україна» було прийнято рішення відмовитися від трансляції. Телеканали «Україна» і «Футбол 1»/ «Футбол 2» завжди приділяють велике значення трансляцій футбольних матчів . Глядачі мають доступ до світових, європейських і українських матчів, але в цьому конкретному випадку з ЧС 2018 ми прийняли непросте рішення і відмовилися від трансляцій», - повідомили медіа групі.

У прес-службі також зазначили, що в кінці 2017 року звернулися до керівництва Національної суспільної телерадіокомпанії України з приводу анулювання всіх домовленостей по трансляції Чемпіонату світу-2018, проте не змогли домогтися бажаного.

«Згодом ми змушені були звернутися до суду, тому що керівництво НСТУ не вважало за можливе задовольнити наше прохання», - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, що голова НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що йому відомо про позов, але НСТУ ще його не отримала.

Раніше стало відомо, що національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати.

ТОВ «Медіа Група Україна» - медіахолдинг, який об'єднує національний телеканал «Україна», телеканали «НЛО TV», «Індиго TV», тематичні канали «Футбол 1» і «Футбол 2», «Регіональну медіагрупу» (канали «Донбас», «34 канал», «Сігма»).

Власником медіа-холдингу є група «Систем Кепітал Менеджмент» українського олігарха Ріната Ахметова

Джерело: Інтерфакс-Україна