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Український клуб уклав контракт з гравцем збірної Уганди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український клуб уклав контракт з гравцем збірної Уганди
За «Рух» Ібрагім Джума виступатиме під 22 номером

Ібрагім Джума в складі збірної Уганди провів 4 матчі

Захисник збірної Уганди Ібрагім Джума уклав довгостроковий контракт із клубом «Рух». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Рух».

Ібрагім Джума народився 6 травня 2004 року в Уганді. Вихованець місцевого клубу «Кампала Сіті Коунсіл» (KCCA FC). Також виступав за молодіжні команди іспанського «Леганеса». 

Лівий захисник є гравцем національної збірної Уганди, в складі якої провів 4 матчі. Крім того, Джума грав за молодіжні збірні своєї країни. 

За «Рух» Ібрагім Джума виступатиме під 22 номером. 

Нагадаємо, два праві захисники національної команди України покинули розташування збірної

Юхим Конопля та Олексій Сич сьогодні вдень вирушили з готелю команди. Для них березневий збір завершений.

Вчора обидва футболісти отримали ушкодження у першому матчі плей-оф за вихід в Лігу А проти Бельгії. Конопля провів на полі перші 25 хвилин, після чого його замінив Сич. А уже на 62 хвилині вимушена заміна потрібна була і захиснику «Карпат».

Поки невідомо, на який термін вибув Конопля.

На післяматчеві пресконференції Сергій Ребров зауважив, що у Сича важка травма. Пізніше стало відомо, що він буде змушений пропустити близько місяця.

Наставник також додав, що нових футболістів збірна викликати не буде. До матчу-відповіді проти Бельгії, котрий запланований на 23 березня у Генку, будуть готуватися решта наявних Реброву гравців.

Нагадаємо, що вчорашній поєдинок пропустили Артем Довбик та Валерій Бондар. Перший підхопив інфекцію, другий – отримав травму.

Як повідомлялося, на матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною, який відбудеться 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena (початок – о 21:45 за Києвом), працюватиме суддівська бригада з Німеччини.

Головним арбітром гри виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Нагадаємо, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Ліга націй. Плей-оф за місце в Лізі А. Перший матч

Україна – Бельгія – 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40).

Україна: Лунін, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Циганков, Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Яремчук (Гуцуляк, 62).

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сваток, Ярмоленко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кюйпер (Мокіо, 88), Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссард (Салемакерс, 80), Лукаку (к), Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіл, Фас, Батшуаї, Гейнен, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія).

Попереджений: Тілеманс (68).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Рух» (Винники)

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