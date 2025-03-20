Плей-оф Ліги націй. Україна сенсаційно перемогла Бельгію

Україна здобула вольову перемогу у першому матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії

Збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A. Про це повідомляє «Главком».

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Пропустивши першими наша збірна не лише змогла зрівняти рахунок, а й забити одразу три голи та здобути перемогу з рахунком 3:1.

Голами у складі нашої команди відзначались Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.

Україна – Бельгія 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40)

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