Тренерка турецького клубу залізла на дах автобусу, щоб керувати грою команди

У одному з попередніх матчів тренерка отримала покарання, тому їй було заборонено перебувати на лаві для запасних

Головна тренерка турецького жіночого футбольного клубу «Ескішехірспор» Пінар Конжа, залізла на автобус, щоб керувати діями своєї команди. Про це повідомляє «Главком».

У одному з попередніх матчів тренерка отримала дисциплінарне покарання, тому їй було заборонено перебувати на лаві для запасних. Тому вона вирішила керувати грою клубу з даху клубного автобуса

Сама Конжа після гри, пояснюючи свій вчинок, заявила, що трибуни були розташовані занадто далеко від футбольного поля.

Нагадаємо, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).