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Українські футбольні арбітри отримали нові призначення на міжнародні матчі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські футбольні арбітри отримали нові призначення на міжнародні матчі
На грі Польща – Ірландія (22 березня) Дмитро Кубряк буде четвертим суддею

На поєдинках Ісландія – Польща (19 березня) та Польща – Бельгія (25 березня) головним арбітром виступить Дмитро Кубряк

Два українські арбітри працюватимуть на матчах відбірного турніру Євро-2025 (вік гравців – до 17 років) у групі А6, які відбудуться в Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

На поєдинках Ісландія – Польща (19 березня) та Польща – Бельгія (25 березня) головним арбітром виступить Дмитро Кубряк, а обов’язки одного з його асистентів на лінії виконуватиме Олександр Корнійко.

На грі Польща – Ірландія (22 березня) Кубряк буде четвертим суддею, а Корнійко – одним із лайнсменів у бригаді гібралтарця Сета Галіа.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на прихильників футболу очікує напружена боротьба у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

До слова, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

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