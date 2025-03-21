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Травма Сича у грі з Бельгією. Стало відомо, коли захисник зможе повернутися на поле

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Травма Сича у грі з Бельгією. Стало відомо, коли захисник зможе повернутися на поле
Попередній діагноз Сича – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки
фото: Карпати

Орієнтовний строк відновлення Олексія – близько місяця

Правий захисник збірної України та львівських «Карпат» Олексій Сич, який отримав травму у матчі плей-оф Ліги націй з Бельгією, буде змушений пропустити близько місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Карпати».

Сич не зміг завершити вчорашній поєдинок проти бельгійців та був замінений на 60-й хвилині.

«Попередній діагноз – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний строк відновлення Олексія – близько місяця. Бажаємо нашому захиснику якнайшвидшого одужання», – зазначили у «Карпатах».

Нагадаємо, на матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною, який відбудеться 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena (початок – о 21:45 за Києвом), працюватиме суддівська бригада з Німеччини.

Головним арбітром гри виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Нагадаємо, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Ліга націй. Плей-оф за місце в Лізі А. Перший матч

Україна – Бельгія – 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40).

Україна: Лунін, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Циганков, Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Яремчук (Гуцуляк, 62).

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сваток, Ярмоленко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кюйпер (Мокіо, 88), Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссард (Салемакерс, 80), Лукаку (к), Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіл, Фас, Батшуаї, Гейнен, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія).

Попереджений: Тілеманс (68).

Теги: Ліга націй Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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