Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плей-оф Ліги націй. Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть гру Бельгія – Україна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Плей-оф Ліги націй. Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть гру Бельгія – Україна
Даніель Зіберт працюватиме на чолі німецької бригади арбітрів у грі Бельгія – Україна

Головним арбітром гри буде Даніель Зіберт

На матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною, який відбудеться 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena (початок – о 21:45 за Києвом), працюватиме суддівська бригада з Німеччини. Про це повідомляє «Главком».

Головним арбітром гри виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Нагадаємо, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Ліга націй. Плей-оф за місце в Лізі А. Перший матч

Україна – Бельгія – 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40).

Україна: Лунін, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Циганков, Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Яремчук (Гуцуляк, 62).

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сваток, Ярмоленко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кюйпер (Мокіо, 88), Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссард (Салемакерс, 80), Лукаку (к), Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіл, Фас, Батшуаї, Гейнен, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія).

Попереджений: Тілеманс (68).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним арбітром гри Ліхтенштейн – Північна Македонія буде Микола Балакін
Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі чемпіонату світу з футболу
Вчора, 11:16
Коефіцієнт на перемогу України – 4.20
Плей-оф Ліги націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Бельгією
Вчора, 10:38
У Бенідормі збірна України тренуватиметься до 19 березня
Плей-оф Ліги націй. Україна у повному складі розпочала підготовку до гри з Бельгією
18 березня, 07:25
8 квітня італійський футболіст буде в Москві
Легендарний італійський футболіст відвідає Москву
16 березня, 14:09
У 1/4 фіналу між собою зіграють клуби українців Зінченка та Луніна
Нас чекає українське дербі. Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
13 березня, 09:45
У країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року
«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал
10 березня, 20:23
На грі Польща – Ірландія (22 березня) Дмитро Кубряк буде четвертим суддею
Українські футбольні арбітри отримали нові призначення на міжнародні матчі
10 березня, 15:25
Представники Ла Ліги зібрали відеозаписи, що доводять правопорушення щодо Вінісіуса
Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса
7 березня, 18:18
«Інтер» зробив впевнений крок до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
6 березня, 00:01

Новини

Плей-оф Ліги націй. Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть гру Бельгія – Україна
Плей-оф Ліги націй. Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть гру Бельгія – Україна
Арбітр з РФ заявив, що пішов би із задоволенням воювати, бо дивиться всі політичні програми
Арбітр з РФ заявив, що пішов би із задоволенням воювати, бо дивиться всі політичні програми
Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру
Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру
«Ганебний вчинок». Скелетоніст Гераскевич прокоментував зміну громадянства гімнастом Ковтуном
«Ганебний вчинок». Скелетоніст Гераскевич прокоментував зміну громадянства гімнастом Ковтуном
«Барком-Кажани» здобули перемогу у вирішальній грі сезону
«Барком-Кажани» здобули перемогу у вирішальній грі сезону
Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії
Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
22K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
20K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
15K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua