На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України, – ЗМІ

Згідно з інформацією ЗМІ, підрозділ Максимюка наразі робить спроби вийти з оточення

Ексфутболіст національної збірної України та київського «Динамо» Роман Максимюк безвісти зник на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Роман Максимюк востаннє був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.

Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.

Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.

За інформацією ЗМІ, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.

Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський «Зеніт», з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське «Динамо», «Дніпро», «Волинь» та «Чорноморець», зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.

«Повномасштабне вторгнення кардинально змінило мою свідомість. Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Не хочу, щоб мої діти та онуки мали з ними щось спільне. Меседж, що росіяни – загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління», – розповідав Роман Максимюк у вересні 2024 року.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 березня 2025 року.