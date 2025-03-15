Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України, – ЗМІ
Роман Максимюк восени 2022 року пішов захищати Батьківщину

Згідно з інформацією ЗМІ, підрозділ Максимюка наразі робить спроби вийти з оточення

Ексфутболіст національної збірної України та київського «Динамо» Роман Максимюк безвісти зник на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Роман Максимюк востаннє був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.

Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.

Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.

За інформацією ЗМІ, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.

Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський «Зеніт», з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське «Динамо», «Дніпро», «Волинь» та «Чорноморець», зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.

«Повномасштабне вторгнення кардинально змінило мою свідомість. Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Не хочу, щоб мої діти та онуки мали з ними щось спільне. Меседж, що росіяни – загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління», – розповідав Роман Максимюк у вересні 2024 року.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 березня 2025 року

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можуть Китай і Туреччина стати новими балансами у грі за Україну?
Чи можуть Китай і Туреччина стати новими балансами у грі за Україну?
3 березня, 11:17
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання
Затримано окупаційну експосадовицю, яка допомогла РФ депортувати українських дітей
17 лютого, 12:40
Агентурна група збиралася ліквідувати ветерана за допомогою саморобного вибухового пристрою
Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу
20 лютого, 10:18
Найбільш небезпечною ділянкою на Курщині є Писарівка-Юнаківка
Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState
21 лютого, 06:38
У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока провела мітинг-реквієм
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
25 лютого, 17:26
Трамп провів зустріч в Овальному кабінеті з ізраїльськими заручниками
Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази
6 березня, 00:50
Наслідки російської атаки на Харків
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
7 березня, 07:53
Про те, що хрест нахилився, було відомо декілька років тому
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
8 березня, 22:30

Новини

На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України, – ЗМІ
На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України, – ЗМІ
Маліновський був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії
Маліновський був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії
Усик знесе свій будинок, у якому в 2022 році жили російські окупанти
Усик знесе свій будинок, у якому в 2022 році жили російські окупанти
Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
ЗСУ ліквідували дворазового чемпіона світу з танкового біатлону
ЗСУ ліквідували дворазового чемпіона світу з танкового біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
25K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
8615
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
4180
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
3526
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС

Новини

15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua