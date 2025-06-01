Український спортсмен із ДЦП підняв 100-кілограмову штангу (відео)

Власна вага Дмитро Половича – 51,4 кг

20-річний миколаївець Дмитро Полович, який має діагноз ДЦП від народження, вразив спортивну спільноту своїм досягненням. Про це повідомляє «Главком».

Дмитро виконав станову тягу зі 100-кілограмовою штангою. Його власна вага – всього 51,4 кг.

Відео з цим надзвичайним досягненням в Instagram опублікувала українська спортсменка та тренерка Анна Куркуріна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Куркурина (@anna_kurkurina)

Вона підкреслила, що Дмитро – єдиний у світі спортсмен з таким ступенем церебрального паралічу, який здатен виконувати подібну вправу.

Окрім тренувань, хлопець активно веде власний YouTube-канал, де ділиться особистими історіями, демонструє свій прогрес і надихає інших.

Нагадаємо, перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу.

Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.