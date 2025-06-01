Український спортсмен із ДЦП підняв 100-кілограмову штангу (відео)
Власна вага Дмитро Половича – 51,4 кг
20-річний миколаївець Дмитро Полович, який має діагноз ДЦП від народження, вразив спортивну спільноту своїм досягненням. Про це повідомляє «Главком».
Дмитро виконав станову тягу зі 100-кілограмовою штангою. Його власна вага – всього 51,4 кг.
Відео з цим надзвичайним досягненням в Instagram опублікувала українська спортсменка та тренерка Анна Куркуріна.
Вона підкреслила, що Дмитро – єдиний у світі спортсмен з таким ступенем церебрального паралічу, який здатен виконувати подібну вправу.
Окрім тренувань, хлопець активно веде власний YouTube-канал, де ділиться особистими історіями, демонструє свій прогрес і надихає інших.
Нагадаємо, перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.
У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу.
Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.
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