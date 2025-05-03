Олімпійська чемпіонка заявила, що її ображає порівняння з Міккі Маусом

25-річна Бол є олімпійською чемпіонка 2024 року та призеркою Олімпійських ігор 2020 та 2024 років

Бол почали порівнювати із мультиплікаційним героєм через її високий тембр голосу

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики нідерландка Фемке Бол зізналася, що їй було неприємно дізнатися, що її порівнюють із Міккі Маусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Open Kaart.

Бол почали порівнювати із мультиплікаційним героєм через її високий тембр голосу.

«Мені це не здалося смішним. Я відчувала, що мене висміюють. Я розумію, що людям це здалося смішним, але мені це було чим завгодно, тільки не компліментом. Я знаю, що в мене високий голос, а після гонки – тим більше. Хтось сказав мені: «У тебе стало набагато більше підписників з того часу, як з'явився той вірусний ролик». Але це не найкращий спосіб набути популярності, хоча я все одно нічого не можу в цьому змінити», – заявила Бол.

25-річна Бол є олімпійською чемпіонка 2024 року та призеркою Олімпійських ігор 2020 та 2024 років, дворазовою чемпіонкою світу, дворазовою чемпіонка світу у приміщенні, 8‑кратною чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги.

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили сім легкоатлеток. Серед них була і Юлія Левченко, яка лише на планці 1.84 м використала додаткову спробу. Ярослава Магучіх, як і Нікола Оліслагерс, розпочинали змагання з висоти 1.91 м.

Вдалося Левченко взяти і висоту 1.91 метра. Причому українська стрибунка цим результатом оновила особистий рекорд сезону – у лютому, на чемпіонаті України, брала висоту 1.90 м.

Проте вже на висоті 1.94 м у секторі залишилися лише Магучіх, Оліслагерс та Паттерсон. Левченко не змогла подолати планку з жодної із трьох спроб, однак втримала четверте місце завдяки меншій кількості використаних стрибків.

А вже на висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками – з першої ж спроби подолала планку. Натомість ані Паттерсон, ані Оліслагерс її не взяли.

Магучіх намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та замовила планку 2.03 м. Втім з трьох спроб вона її не подолала.