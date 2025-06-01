Атака на Запоріжжя, обвал мосту в Росії: головне за ніч

Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами»

РФ атакувала «шахедами» Запоріжжя, у Брянській області у Росії обвалився міст, є загиблі та постраждалі, окупанти захопили ще один населений пункт на Сумщині, а ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів. «Главком» зібрав головні події ночі проти 1 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 1 червня російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

За його словами, внаслідок атаки було частково зруйновано адміністративну будівлю, а на території об'єкта виникла пожежа.

Федоров розповів, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки. Крім того, через російські удари постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

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Наслідки удару по Запоріжжю фото: Іван Федоров/Telegram

Обвал мосту у Брянській області

У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. З’явилася нова інформація про постраждалих та загиблих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Також з’явилася інформація про те, що обвал мосту в Брянській області стався буквально за пару секунд до проходження під ним пасажирського поїзда.

Зазначається, локомотив складу протаранив конструкцію шляхопроводу, яка вже впала, що складалася з двосмугової автомобільної дороги. Полотно впало на рейки під кутом 45 градусів разом із фурою, що проїжджала ним. Відразу сталося зіткнення, удар припав на кабіну машиніста, він і його помічник загинули, поїзд зійшов з рейок. Перший вагон буквально сплющило.

Повідомляється, що кількість постраждалих становить 66 осіб. Троє постраждалих – у тяжкому стані, у тому числі одна дитина. Госпіталізовано 44 особи. Амбулаторно спостерігаються 22 особи.

Ворог просунувся на Сумщині

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Про це повідомляє «Главком».

У телеграм-каналі DeepState з’явилася новина про те, що ворог окупував Володимирівку. Варто зазначити, що інформація офіційного підтвердження немає.

Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Про це інформує «Главком».

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів

Футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей. Про це повідомляє «Главком».

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок.

Трамп не співчуває Байдену через хворобу

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що йому «не шкода» свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання. Про це інформує видання Forbes, передає «Главком».

Як пише видання, таку заяву Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 31 травня, в Овальному кабінеті. За словами Глави Білого дому, Байден проявив себе «не як розумна людина, а певною мірою лиха людина».

«Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив – він, Байден, завдав болю багатьом людям, тож мені справді не шкода його», – сказав Трамп.