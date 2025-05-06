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ЗСУ ліквідували чемпіона світу з пауерліфтингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували чемпіона світу з пауерліфтингу
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 травня

Близько пів року окупант Бреус вважався зниклим безвісти

Сили оборони знищили російського окупанта – пауерліфтера та бодібілдера Констянтина Бреуса. Про це повідомляє «Главком».

Констянтин Бреус був чемпіоном світу з пауерліфтингу. Також він брав участь у змаганнях з бодібілдінгу. Крім того, Бреус був актором, грав переважно епізодичні ролі у російського телесеріалах.

Згідно з інформацією «Главкому», Бреус пішов на війну добровольцем. Близько пів року він вважався зниклим безвісти. Лише на початку квітня цього року тіло Бреуса було опізнане.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 травня.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: росія окупанти війна бодібілдинг паверліфтинг

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