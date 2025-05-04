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У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів
Курсанти академії демонструватимуть естетичний прес
фото з відкритих джерел

Конкурсантам наказано брати участь із голим торсом, конкурсанткам – у спортивних топах

У Національній академії сухопутних військ вигадали дивний спортивний захід для курсантів. Новий очільник закладу полковник Роман Качур розпорядився провести змагання на найбільш естетичний прес. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Олександр Кочетков

«Конкурсантам наказано брати участь з голим торсом, конкурсанткам – у спортивних топах. На першому етапі кубики преса демонструватимуть онлайн, у фіналі – наочно перед журі», – повідомив журналіст.

У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів фото 1

Олександр Кочетков обурюється, адже кубики пресу не належать до речей, які є найнеобхіднішими на передовій».

«Фронтовики стверджують, що наші командири припускаються помилок під час бойових дій. А виникають помилки тому, що у навчальних закладах часто-густо займаються дурнуватою показухою замість виховання у майбутніх офіцерів якостей, дійсно потрібних на фронті. В мене більше 60 років спортивного стажу. І я точно знаю, що кубики пресу готуються на кухні: тримаєш дієту – будуть, ні – ні. Тому рельєфний прес – це для пляжу, а не для фронту, бо він майже нічого не каже про силу, витривалість та інші якості бойового офіцера», – зауважує журналіст.

У коментарях до публікації думки розділилися. Дехто погоджувався з автором, однак були й такі, котрі не побачили у таких змаганнях нічого кримінального. Мовляв, спорт, міцні м’язи та правильна постава важливі для офіцерів.

У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів фото 2

Раніше колишній командир 55-ї артилерійської бригади полковник Роман Качур очолив Академію сухопутних військ.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Також правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

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Теги: конфлікт полковник фронт спорт

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