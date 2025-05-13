Корейська федерація скасувала відсторонення фігуристок, яких звинувачували у домаганнях до неповнолітнього

Союз ковзанярів Південної Кореї зняв обмеження з Хе Ін Лі та Ю Ен. Тепер вони можуть повернутись до змагань

У Південній Кореї скасували усунення двох фігуристок у справі про домагання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на yna.co.kr.

Союз ковзанярів Південної Кореї заявив, що зняв обмеження з Хе Ін Лі та Ю Ен. Тепер вони можуть повернутись до змагань.

У червні 2024 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Союз ковзанярів Кореї усунув двох фігуристок національної збірної. Як повідомляло джерело, під час травневого збору корейської збірної в Італії «фігуристка А» та «фігуристка В» разом вживали алкогольні напої, а потім «фігуристка А» у стані алкогольного сп'яніння сексуально домагалася до «фігуриста C», а у цей час «фігуристка B», перебуваючи в тій же кімнаті, фотографувала те, що відбувається.

За підсумками розслідування було ухвалено такі рішення: дискваліфікувати «фігуристку А» на 3 роки, «фігуристку B» – на 1 рік, «фігуристу C» оголосити догану за відвідування жіночого гуртожитку, а одного з тренерів збірної усунути на 3 місяці за недбалість.

Спочатку Союз ковзанярів Кореї не розкривав особи учасників події, проте шанувальники фігурного катання впізнали їх за костюмами, які були показані в телевізійному репортажі. Вони зробили висновок, що «фігуристка А» – це 19-річна Хе Ін Лі, «фігуристка В» – 20-річна Ю Ен, «фігурист С» – 15-річний Мін Гю Со. Пізніше Хе Ін Лі дала телевізійне інтерв'ю, в якому спростувала звинувачення в сексуальних домаганнях.

Крім того, у своєму Instagram фігуристка зазначила, що раніше перебувала у стосунках з «фігуристом C» і знову зійшлася з ним під час зборів в Італії, тому своїми діями вона лише «виражала симпатію» до хлопця, а також вибачилася за вживання алкогольних напоїв, сказавши, що шкодує про свій вчинок. Крім того, спортсменка виклала особисте листування із Мін Гю Со, з якого можна зробити висновок про романтичні стосунки між ними.

Пізніше адвокат Хе Ін також заявив, що федерація «неправильно зрозуміла факти», оскільки не була проінформована про те, що молодь перебувала у стосунках. Адвокат додав, що була подана заявка до Комісії з етики на повторний розгляд, для повного пояснення деталей події.

Одночасно із заявою виступив і адвокат «фігуриста C» – за його словами, фігуристка поцілувала хлопця у шию, залишивши засос, через що «фігурист C» зазнав «сильного психологічного потрясіння», у зв'язку з чим був змушений звернутися до психолога, оскільки йому було важко тренуватися з через те, що трапилося.

Пізніше обидві фігуристки, яким на даний момент виповнилося по 20 років, оскаржили санкції в суді та домоглися призупинення дискваліфікацій. Південнокорейський союз ковзанярів за підсумками рішень арбітрів повністю відновив статус Хе Ін Лі та Ю Ен.

Хе Ін Лі – срібна призерка чемпіонату світу-2023. Ю Ен є чемпіонкою Юнацьких олімпійських ігор та срібним призером чемпіонату чотирьох континентів 2020 року.

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