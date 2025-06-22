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Як різниця між танком і танцем. Мовознавиця вказала на нюанс

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Як різниця між танком і танцем. Мовознавиця вказала на нюанс
колаж: glavcom.ua

Читач запитав філологиню: Чи правильно, що «танець» – витвір хореографічного мистецтва, а «танок» – конкретний вид танцю, «хоровод» російською?

Мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила різницю між словами «танець» та «танок», яка часто викликає запитання у носіїв мови. У рубриці «Мовне питання» «Главкома» вона навела чіткі критерії для їх правильного вживання.

Відповідаючи на запитання читачки, яка припустила, що «танець» – це витвір хореографічного мистецтва, а «танок» – конкретний вид танцю, зокрема «хоровод», Ольга Васильєва підтвердила: «Танок – це танець по колу/навколо чогось». Таким чином, російському «хороводу» справді відповідає український «танок».

Крім того, мовознавиця зазначила, що слово «танок» можна вживати і у значенні «швидкий танець» будь-якого виду, наприклад, «веселий танок». На противагу цьому, для позначення повільного, ліричного руху слід використовувати лише слово «танець».

Отже, хоча обидва слова позначають хореографічний рух, «танок» має більш вузьке значення, вказуючи на круговий або швидкий характер танцю, тоді як «танець» є ширшим поняттям, що охоплює будь-який вид хореографії, особливо повільний та ліричний.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови. 

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.

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Теги: Ольга Васильєва українська мова мовознавець правопис

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