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Суперсенсація! Ястремська на Вімблдоні перемогла другу ракетку світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суперсенсація! Ястремська на Вімблдоні перемогла другу ракетку світу
Українська тенісистка впевнено переграла американку у двох сетах
фото: Reuters

Даяна здобула одну з найяскравіших перемог у своїй кар'єрі

Даяна Ястремська здобула гучну сенсацію на старті Вімблдону-2025, вибивши другу ракетку світу Коко Гофф. Про це повідомляє «Главком».

Українська тенісистка впевнено переграла американку у двох сетах, здобувши одну з найяскравіших перемог у своїй кар'єрі.

У першій партії Ястремська зробила брейк у шостому геймі та повела 4:2. Однак втримати перевагу не вдалося: у дев'ятому геймі українка не реалізувала сетпойнт і дозволила суперниці відігратись.

Сет перейшов у тайбрейк, де Даяна повністю переграла Гофф, дозволивши їй набрати лише три очки — 7:6(3).

У другому сеті українка одразу взяла брейк у стартовому геймі, а згодом впевнено довела рахунок до 5:1. Матч завершився ще одним виграним геймом українки на подачі американки – 6:1.

WTA. Вімблдон-2025, 1 коло

Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (США, 2) – 7:6(3), 6:1

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.

Теги: Даяна Ястремська Вімблдон теніс

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