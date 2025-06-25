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Світоліна зазнала прикрої поразки на турнірі в Німеччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна зазнала прикрої поразки на турнірі в Німеччині
Світоліна програла представниці Бразилії Беатріс Аддад Маї
фото: Reuters

Наступним турніром у календарі Еліни стане Вімблдон – третій Мейджор сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

Світоліна сьогодні, 25 червня, поступилася у матчі другого раунду представниці Бразилії Беатріс Аддад Маї – 6:3, 4:6, 6:7(7).

У стартовому сеті українка зробила єдиний брейк у шостому геймі та впевнено довела партію до перемоги – 6:3.

Другий сет пройшов у рівній боротьбі до 5:4 на користь бразилійки. Світоліна віддала гейм на власній подачі, що дозволило суперниці зрівняти рахунок по сетах – 4:6.

У третій партії глядачі стали свідками драматичної боротьби. Обидві тенісистки неодноразово обмінювались брейками, а доля гри вирішувалася на тайбрейку. Світоліна відіграла п’ять матчболів, але зрештою поступилася – 7:9 на тайбрейку.

Загалом матч тривав 2 години 29 хвилин. Еліна подала 6 ейсів (проти 4 у суперниці) і допустила менше подвійних помилок — 4 проти 5.

WTA 500. Бад-Гомбург. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Беатріс Аддад Мая (Бразилія) – 6:3, 4:6, 6:7(7)

Наступним турніром у календарі Еліни стане Вімблдон – третій Мейджор сезону.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала володаркою нагороди Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award.

Нагорода Heart Award вручається тенісисткам, які з особливою гідністю представляють свою країну, виявляють видатну наполегливість на корті та демонструють виняткову відданість команді під час матчів Кубка Біллі Джин Кінг. Переможець визначається голосуванням уболівальників.

Еліна Світоліна отримала 33% голосів, випередивши Бернарду Перу (США, 27%), Соней Картал (Великобританія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Ену Шибахару (Японія, 7%). Для Еліни це перша подібна нагорода в кар'єрі.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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