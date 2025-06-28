Папа Римський звернувся до прочан українською
Понтифік наголосив, що віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню
Папа Римський звернувся до прочан українською мовою. Як інформує «Главком», він написав послання у Twitter. У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.
«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни», – написав Папа Лев.
Він наголосив, що віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.
«Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть», – зазначив він.
За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за «постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».
«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», – написав Зеленський.
Напередодні стало відомо, що Путін у розмові з Папою Римським на прохання патріарха Кирила передав йому «побажання успіхів у пастирському служінні». Як повідомляє Кремль, понтифік нібито висловився за продовження діалогу «між двома сестринськими церквами».
До слова, Папа Римський Лев XIV на загальній аудієнції в середу рішуче закликав зупинити війну в Україні, яка останніми днями потерпає від масованих обстрілів. Про це понтифік заявив на площі Святого Петра у Ватикані