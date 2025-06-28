У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих

Понтифік наголосив, що віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню

Папа Римський звернувся до прочан українською мовою. Як інформує «Главком», він написав послання у Twitter. У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни», – написав Папа Лев.

Він наголосив, що віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.

«Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть», – зазначив він.

За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за «постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».

«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», – написав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Путін у розмові з Папою Римським на прохання патріарха Кирила передав йому «побажання успіхів у пастирському служінні». Як повідомляє Кремль, понтифік нібито висловився за продовження діалогу «між двома сестринськими церквами».

До слова, Папа Римський Лев XIV на загальній аудієнції в середу рішуче закликав зупинити війну в Україні, яка останніми днями потерпає від масованих обстрілів. Про це понтифік заявив на площі Святого Петра у Ватикані