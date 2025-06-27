Українки дізналися суперниць у першому колі Вімблдону

Еліна Світоліна 11-й раз виступить в основній сітці Вімблдону

Результати жеребкування для українських тенісисток в одиночному розряді турніру у Великій Британії

Українські тенісистки сьогодні, 27 червня, дізналися суперниць у першому колі Вімблдону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

[14] Еліна Світоліна (Україна, №14 WTA) – Анна Бондар (Угорщина, №75 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 1-0

Місяць тому українка перемогла угорську тенісистку в другому колі Ролан Гаррос.

Еліна Світоліна 11-й раз виступить в основній сітці Вімблдону. Її найкращий результат на цьому турнірі – півфінал у 2019 і 2023 роках. Минулого сезону вона дійшла до чвертьфіналу.

[26] Марта Костюк (Україна, №26 WTA) – [Q] Вероніка Ер'явець (Словенія, №171 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-0

Марта Костюк п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці змагань. Два попередні сезони вона доходила до третього кола.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат - четверте коло 2019 року.

Юлія Стародубцева (Україна, №67 WTA) – [WC] Франческа Джонс (Велика Британія, №125 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-1

Українка поступилася Джонс минулого сезону на грунтовому турнірі WTA 125 у Сан Луїс Потосі.

Юлія Стародубцева вдруге виступить на Вімблдоні. Минулого року українка подолала кваліфікацію і дійшла до другого кола.

Нагадаємо, Світоліна зазнала прикрої поразки на турнірі в Німеччині.