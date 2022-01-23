  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зеленський привітав українських спортсменів зі стартом Олімпіади, яка розпочнеться лише в лютому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський привітав українських спортсменів з початком зимової Олімпіади-2022 - Зеленський привітав українських спортсменів зі стартом Олімпіади, яка розпочнеться лише в лютому
    Зеленський привітав українських спортсменів з початком зимової Олімпіади-2022
    фото: Офіс президента

    Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого

    Президент Володимир Зеленський привітав спортсменів, які будуть представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Він побажав олімпійцям яскравих виступів і перемог на змаганнях в Китаї. Про це Зеленський повідомив в Instagram.

    Володимир Зеленський наголосив, що ігри-змагання об’єднують людей навколо цінностей дружби, поваги і толерантності.

    За його словами, Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами на змаганнях у різні роки.

    «Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях», – підсумував президент.

    Зазначимо, що у Пекіні Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого. Під час них розіграють 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.

    Нагадаємо, загалом Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах програми. Це на 12 більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані.

    Читайте також:

    Теги: спорт Олімпіада Володимир Зеленський Україна президент Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський привітав українських спортсменів зі стартом Олімпіади, яка розпочнеться лише в лютому