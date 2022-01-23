Зеленський привітав українських спортсменів зі стартом Олімпіади, яка розпочнеться лише в лютому

Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого

Президент Володимир Зеленський привітав спортсменів, які будуть представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Він побажав олімпійцям яскравих виступів і перемог на змаганнях в Китаї. Про це Зеленський повідомив в Instagram.

Володимир Зеленський наголосив, що ігри-змагання об’єднують людей навколо цінностей дружби, поваги і толерантності.

За його словами, Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами на змаганнях у різні роки.

«Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях», – підсумував президент.

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Зазначимо, що у Пекіні Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого. Під час них розіграють 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.

Нагадаємо, загалом Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах програми. Це на 12 більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані.