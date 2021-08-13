  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Беленюк на фото зі Скабєєвою. Олімпійський чемпіон пояснив, що це було

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жан Беленюк каже, що з ним може сфотографуватися хто завгодно - Беленюк на фото зі Скабєєвою. Олімпійський чемпіон пояснив, що це було
    Жан Беленюк каже, що з ним може сфотографуватися хто завгодно
    Фото з відкритих джерел

    Ведуча телеканалу «Росія 1» оприлюднила знімок з українським призером Олімпіади

    Скандальна ведуча Ольга Скабєєва, яка працює на пропагандиському каналі «Росія 1», опублікувала в своєму телеграм-каналі фотографію з олімпійським чемпіоном Токіо в змаганнях з греко-римської боротьби і депутатом від партії «Слуга народу» Жаном Беленюк. На світлині борець позує зі срібною нагородою. Очевидно, фото було зроблено на Олімпіаді в Ріо-2016, де українець посів друге місце.

    «Було б справедливо викликати в міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада», – підписала старий знімок Скабєєва.

    Цим фото Скабєєва напевно хотіла прокоментувати інформацію про те, що легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після завершення змагань зі стрибків у висоту на Іграх-2020 сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене, була викликана в міністерство оборони.

    Жан Беленюк, у свою чергу, заявив, що не знав, з ким робить спільне фото. «Не стежу за контекстом політичних подій у Росії, мені це нецікаво. Я відомий спортсмен. І зі мною може сфотографуватися хто завгодно», – наводить слова спортсмена lenta.ru.

    1628803242713815136

    Тим часом Жан Беленюк розповів «Главкому», що розбереться, чому деякі члени делегації їдуть на Олімпіаду як у відпустку.

    А Ярослава Магучіх написала зворушливе звернення до українців.

    Читайте також:

    Назустріч Олімпіаді-2024 у Парижі. Які помилки має виправити Україна?

    Боксер Хижняк вирішив одружитися і розповів про плани на Париж-2024

    Теги: Олімпіада Жан Беленюк Ольга Скабєєва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Беленюк на фото зі Скабєєвою. Олімпійський чемпіон пояснив, що це було