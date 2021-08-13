Беленюк на фото зі Скабєєвою. Олімпійський чемпіон пояснив, що це було

Жан Беленюк каже, що з ним може сфотографуватися хто завгодно

Ведуча телеканалу «Росія 1» оприлюднила знімок з українським призером Олімпіади

Скандальна ведуча Ольга Скабєєва, яка працює на пропагандиському каналі «Росія 1», опублікувала в своєму телеграм-каналі фотографію з олімпійським чемпіоном Токіо в змаганнях з греко-римської боротьби і депутатом від партії «Слуга народу» Жаном Беленюк. На світлині борець позує зі срібною нагородою. Очевидно, фото було зроблено на Олімпіаді в Ріо-2016, де українець посів друге місце.

«Було б справедливо викликати в міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада», – підписала старий знімок Скабєєва.

Цим фото Скабєєва напевно хотіла прокоментувати інформацію про те, що легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після завершення змагань зі стрибків у висоту на Іграх-2020 сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене, була викликана в міністерство оборони.

Жан Беленюк, у свою чергу, заявив, що не знав, з ким робить спільне фото. «Не стежу за контекстом політичних подій у Росії, мені це нецікаво. Я відомий спортсмен. І зі мною може сфотографуватися хто завгодно», – наводить слова спортсмена lenta.ru.

Тим часом Жан Беленюк розповів «Главкому», що розбереться, чому деякі члени делегації їдуть на Олімпіаду як у відпустку.

А Ярослава Магучіх написала зворушливе звернення до українців.

Читайте також:

Назустріч Олімпіаді-2024 у Парижі. Які помилки має виправити Україна?

Боксер Хижняк вирішив одружитися і розповів про плани на Париж-2024