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    Український футболіст став переможцем різдвяного конкурсу у Бельгії (відео)

    Євген Макаренко вправно набивав новорічну іграшку
    Українець виявився найкращим у жонглюванні новорічної прикраси. Український футболіст Євген Макаренко переміг у різдвяному конкурсі бельгійського «Кортрейка». Екс-гравець «Динамо» 30 секунд жонглював новорічною прикрасою, здійснивши 58 дотиків. Його суперник Тедді Шевальє спромігся підбити кульку лише 19 разів.
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    Євген Макаренко
    Євген Макаренко

    Євген Макаренко вправно набивав новорічну іграшку

    Українець виявився найкращим у жонглюванні новорічної прикраси.

    Український футболіст Євген Макаренко переміг у різдвяному конкурсі бельгійського «Кортрейка».

    Екс-гравець «Динамо» 30 секунд жонглював новорічною прикрасою, здійснивши 58 дотиків.

    Його суперник Тедді Шевальє спромігся підбити кульку лише 19 разів.

    Натомість, у серії «п'яних пенальті» Макаренко одного разу схибив.

    Джерело: Футбол 24

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