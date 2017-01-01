Український футболіст став переможцем різдвяного конкурсу у Бельгії (відео)
- Вчора, 22:31
-
Розсилка
Євген Макаренко
Євген Макаренко вправно набивав новорічну іграшку
Українець виявився найкращим у жонглюванні новорічної прикраси.
Український футболіст Євген Макаренко переміг у різдвяному конкурсі бельгійського «Кортрейка».
Екс-гравець «Динамо» 30 секунд жонглював новорічною прикрасою, здійснивши 58 дотиків.
Його суперник Тедді Шевальє спромігся підбити кульку лише 19 разів.
Натомість, у серії «п'яних пенальті» Макаренко одного разу схибив.
Джерело: Футбол 24