Український гросмейстер Коробов став другим на турнірі в Абу-Дабі



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Антон Коробов

А Ковчан фінішував другим у Німеччині

Антон Коробов із 7,5 очками з 9-ти поділив перше-третє місця та за додатковими показниками посів друге місце на XXV міжнародному шаховому фестивалі в Абу-Дабі.

Цього року у фестивалі взяли участь півтори сотні шахістів з 32 країн світу.

Серед учасників – 47 гросмейстерів, у тому числі п’ять із рейтингом понад 2700, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Ще один представник України – Мартин Кравців – фінішував 26-м (5,5 очка).

Водночас, Олександр Ковчан із 7 очками з 9-ти поділив перше-друге місця й у підсумку посів друге місце на опен-турнірі у Дрездені.

У цьому взяли участь 98 шахістів, зокрема 11 гросмейстерів і 14 міжнародних майстрів.

Добре зіграв на турнірі ще один представник України – Володимир Онищук з Івано-Франківська. Він із 6,5 очка поділив третє-дев’яте місця та за додатковим показником став п'ятим.