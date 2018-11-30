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    Український шпажист Тараненко вдруге в кар'єрі потрапив у 1/16 фіналу на Кубку світу

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    У командних змаганнях збірна України в складі Нікішина, Свичкаря, Тараненка та Максима Хвороста фінішувала на 8-му місці - Український шпажист Тараненко вдруге в кар'єрі потрапив у 1/16 фіналу на Кубку світу
    У командних змаганнях збірна України в складі Нікішина, Свичкаря, Тараненка та Максима Хвороста фінішувала на 8-му місці

    У командних змагання українці посіли восьму сходинку

    Український шпажист Юрій Тараненко став 21-м на етапі Кубка світу в швейцарському Берні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.

    Тараненко не програв жодного поєдинку в групі і відразу потрапив в 1/32 фіналу змагань. На цій стадії українець з мінімальною перевагою обіграв німця Нікласа Мультерера (12:11), а в наступному бою двома уколами поступився іншому представнику Німеччини Лукасу Беллманну (7:9).

    Зазначимо, що ще два українських шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свичкар увійшли в 1/32 турнірної таблиці. У цьому турі Нікішин програв венесуельцю Габріелю Луго (12:15), а Свичкарь - чеху Мартіну Рубесу (7:15).

    У командних змаганнях збірна України в складі Нікішина, Свичкаря, Тараненка та Максима Хвороста фінішувала на восьмому місці.

    В 1/16 фіналу наші фехтувальники виграли в Колумбії (38:26), обіграли Китай (38:35), а після не впоралися з Росією, програвши одним уколом - 35:36.

    У боях за 5-8 позиції Тараненко, Хворост, Нікішин та Свичкар поступилися в обох зустрічах – проти Франції (37:45) і США (26:34)

    Кубок світу Фехтування
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