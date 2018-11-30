Український шпажист Тараненко вдруге в кар'єрі потрапив у 1/16 фіналу на Кубку світу



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У командних змаганнях збірна України в складі Нікішина, Свичкаря, Тараненка та Максима Хвороста фінішувала на 8-му місці

У командних змагання українці посіли восьму сходинку

Український шпажист Юрій Тараненко став 21-м на етапі Кубка світу в швейцарському Берні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.

Тараненко не програв жодного поєдинку в групі і відразу потрапив в 1/32 фіналу змагань. На цій стадії українець з мінімальною перевагою обіграв німця Нікласа Мультерера (12:11), а в наступному бою двома уколами поступився іншому представнику Німеччини Лукасу Беллманну (7:9).

Зазначимо, що ще два українських шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свичкар увійшли в 1/32 турнірної таблиці. У цьому турі Нікішин програв венесуельцю Габріелю Луго (12:15), а Свичкарь - чеху Мартіну Рубесу (7:15).

У командних змаганнях збірна України в складі Нікішина, Свичкаря, Тараненка та Максима Хвороста фінішувала на восьмому місці.

В 1/16 фіналу наші фехтувальники виграли в Колумбії (38:26), обіграли Китай (38:35), а після не впоралися з Росією, програвши одним уколом - 35:36.

У боях за 5-8 позиції Тараненко, Хворост, Нікішин та Свичкар поступилися в обох зустрічах – проти Франції (37:45) і США (26:34)