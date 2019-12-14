Український скелетоніст Гераскевич через природні катаклізми невдало виступив у Кубку світу



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У Лейк-Плесіді для Владислава Гераскевича не все склалося так, як хотілося Фото із соцмереж

Другий етап змагань Владиславу відверто не вдався

У Лейк-Плесіді (США) завершився другий етап Кубка світу зі скелетону.

Виграв змагання олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков із РФ. Другим на другому етапі поспіль став шестиразовий чемпіон світу Мартінс Дукурс із Латвії. Бронза на рахунку німця Фелікса Кайзінґера.

Українець Владислав Гераскевич цей старт провів невдало – лише 18-те місце.

«Різкі зміни температури, пориви вітру та періодичний сніг внесли серйозні корективи в результати спортсменів. Влад вміє боротися на найвищому рівні, але за сонячної морозної погоди. Ще варто навчитися найшвидше долати дистанцію й у інших умовах. Що ж, перегортаємо цю сторінку та йдемо далі», - написав тренер і батько спортсмена Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу, який відбувся в тому ж Лейк-Плесіді, Гераскевич був 12-м.

Третій етап Кубка світу відбудеться 5 вересня 2020 року в німецькому місті Вінтерберґ.