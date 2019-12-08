На першому етапі Кубка світу український скелетоніст побив три рекорди



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Владислав Гераскевич зробив гарну заявку на сезон Фото з соцмереж

Розвинути успіх Владиславу Гераскевичу завадила погода

В американському Лейк-Плесіді відбувся перший епат Кубка світу зі скелетону. Виграв його німець Аксель Юнґк. Другим став шестиразовий чемпіон світу Мартінс Дукурс із Латвії. третім фінішував олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков із РФ.

Українець Владислав Гераскевич свій четвертий сезон розпочав з 12-го місця. Правда, перший заїзд віщував значно вищі позиції.

Владислав перевершив три персональних рекорди. Він продемонструв найкращий у кар'єрі стартовий розгін - 4,97 секунди (5,16 - попередній), найкращий фініш - 53,28 сек (54,40), розвинув найвищу максимальну швидкість - 121,53 км/год (118,8).

Крім того, Владислав продемонстрував другу швидкість скелетону за всю історію існування льодового треку в Лейк-Плесіді (рекорд - 121,56).

Після першого заїзду Влад посідав шосте місце з відставанням від лідера всього 0,22 секунди.

«У другий заїзд Владислава, як і деяких інших спортсменів, на жаль, втрутилася лотерея під назвою погода, - пише батько і тренер українця Михайло Гераскевич. - Раз-по-раз здіймалися сильні пориви вітру зі снігом і це сильно вплинуло на результати другого заїзду. Комусь пощастило прискочити в паузах між цими поривами, комусь ні».

Врешті, за сумою часу Владислав Гераскевич посів 12-е місце.

Наступний етап кубка світу відбудеться в тому ж Лейк-Плесіді 13 грудня.