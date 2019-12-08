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    На першому етапі Кубка світу український скелетоніст побив три рекорди

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    Владислав Гераскевич зробив гарну заявку на сезон - На першому етапі Кубка світу український скелетоніст побив три рекорди
    Владислав Гераскевич зробив гарну заявку на сезон
    Фото з соцмереж

    Розвинути успіх Владиславу Гераскевичу завадила погода

    В американському Лейк-Плесіді відбувся перший епат Кубка світу зі скелетону. Виграв його німець Аксель Юнґк. Другим став шестиразовий чемпіон світу Мартінс Дукурс із Латвії. третім фінішував олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков із РФ.

    Українець Владислав Гераскевич свій четвертий сезон розпочав з 12-го місця. Правда, перший заїзд віщував значно вищі позиції.

    Владислав перевершив три персональних рекорди. Він продемонструв найкращий у кар'єрі стартовий розгін - 4,97 секунди (5,16 - попередній), найкращий фініш - 53,28 сек (54,40), розвинув найвищу максимальну швидкість - 121,53 км/год (118,8).

    Крім того, Владислав продемонстрував другу швидкість скелетону за всю історію існування льодового треку в Лейк-Плесіді (рекорд - 121,56).

    Після першого заїзду Влад посідав шосте місце з відставанням від лідера всього 0,22 секунди.

    «У другий заїзд Владислава, як і деяких інших спортсменів, на жаль, втрутилася лотерея під назвою погода, - пише батько і тренер українця Михайло Гераскевич. - Раз-по-раз здіймалися сильні пориви вітру зі снігом і це сильно вплинуло на результати другого заїзду. Комусь пощастило прискочити в паузах між цими поривами, комусь ні».

    Врешті, за сумою часу Владислав Гераскевич посів 12-е місце.

    Наступний етап кубка світу відбудеться в тому ж Лейк-Плесіді 13 грудня.

     Читайте також: Мова, якою розмовляють українські футболісти, також є частиною великої політики
    Кубок світу скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич Алєксандр Третьяков Мартінс Дукурс Аксель Юнґк
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