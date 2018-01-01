Український скелетоніст Гераскевич отримував пропозиції про зміну громадянства

Втім, сам скелетоніст та його батько тренер ці пропозиції відкидають

Перший в історії представник України в скелетоні Владислав Гераскевич має намір продовжувати працювати для завоювання олімпійського золота під прапором України. Владислав на Іграх в Пхьончхані показав свій найкращий результат в кар'єрі, зайнявши підсумкове 12-е місце. Скелетоніст разом зі своїм батьком і тренером Михайлом Гераскевичем розповів



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Фото: facebook/mykhailo.geraskevych

Втім, сам скелетоніст та його батько тренер ці пропозиції відкидають

Перший в історії представник України в скелетоні Владислав Гераскевич має намір продовжувати працювати для завоювання олімпійського золота під прапором України.

Владислав на Іграх в Пхьончхані показав свій найкращий результат в кар'єрі, зайнявши підсумкове 12-е місце.

Скелетоніст разом зі своїм батьком і тренером Михайлом Гераскевичем розповів про те, що вже отримував пропозиції про зміну громадянства.

«Пропозиції виступати за інші країни звучать давно, але ми патріоти. Ми поки їх відкидаємо. Ми сподіваємося на те, що ситуація в Україні покращиться, і у нас буде можливість завоювати олімпійське золото саме в Україні. Ми мріємо, щоб в нашу честь пролунав гімн України», - цитує сина та батька UA: Перший.

Ніколи раніше в своїй кар'єрі Владислав Гераскевич не фінішував так високо.

Його попереднім найкращим досягненням був фініш на 13-му рядку на етапі Кубка світу в грудні минулого року.

Раніше батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про фінансові труднощі, які виникли в їхній родині через підготовку сина до Олімпійських Ігор в Пхьончхані.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

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