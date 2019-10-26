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    Український спортсмен визнав: у Росії не виступає через війну

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    Олександр Долгополов не поза політикою - Український спортсмен визнав: у Росії не виступає через війну
    Олександр Долгополов не поза політикою
    Instagram Олександра Долгополова

    Тенісиста Долгополова здивувала сама постановка питання

    Український тенісист Олександр Долгополов, який на піку кар’єри підіймався на 11-те місце в світовому рейтингу, робить чергову спробу відновитися після травм і операцій та повноцінно повернутися у спорт.

    Киянин уже відіграв на одному з турнірів і продовжує втягувальний процес, щоб повноцінно розпочати сезон-2020.

    Сьогодні Долгополов спілкувався з підписниками через «сторіз» в Instagram. Перше ж питання його відверто здивувало.

    «Чому більше не граєш у Москві, на Кубку Кремля?» - запитав користувач.

    «Хм, дайте подумати, - подражнився Олександр. – Я так розумію, відповідь - «5 років війни» - вас не влаштує?»

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    Олександр Долгополов відреагував на провокацію з іронією

    Також у процесі розмови Долгополов відповів, чи гратиме за збірну України навесні у Кубку Девіса. «Навряд чи. Потрібно повертати рейтинг».

    Нагадаємо, що для провідних українських тенісисток Еліни Світоліної та Даяни Ястремської фактор п’яти років війни стримуючим не став. На Кубку Кремля вони зіграли. Правда, невдало – обидві програли на ранніх стадіях.

    теніс Олександр Долгополов спорт поза політикою
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