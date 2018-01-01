Український телеканал викупив права на показ Формули-1 у найближчі три роки

Трансляції відбуватимуться на «Першому автомобільному телеканалі»

«Перший автомобільний телеканал» навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули-1 в Україні. Це повернення охопить одразу три сезони – 2018-2020 років. Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули-1. Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики,