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    Український телеканал викупив права на показ Формули-1 у найближчі три роки

    Трансляції відбуватимуться на «Першому автомобільному телеканалі»
    «Перший автомобільний телеканал» навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули-1 в Україні. Це повернення охопить одразу три сезони – 2018-2020 років. Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули-1. Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики,
    • Сьогодні, 19:05
    • Розсилка

    Трансляції відбуватимуться на «Першому автомобільному телеканалі»

    «Перший автомобільний телеканал» навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули-1 в Україні.

    Це повернення охопить одразу три сезони – 2018-2020 років.

    Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули-1.

    Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики, кваліфікацію і, звісно, гонку.

    Усе це відбудеться не лише у прямих ефірах, а й із повторами у наступні дні.

    Трансляція почнеться вже з першого, австралійського, етапу 23 березня.

    Ім’я коментатора трансляцій Формули-1 в Україні допоки не відомо – тривають перемовини.

    Повернення Формули-1 відбулось у співпраці медіагрупи «Автоцентр» і компанії Renault Україна. Угоду розраховано на три роки.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Україна Автоспорт Формула-1
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