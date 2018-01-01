Український телеканал викупив права на показ Формули-1 у найближчі три роки
- Сьогодні, 19:05
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Трансляції відбуватимуться на «Першому автомобільному телеканалі»
«Перший автомобільний телеканал» навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули-1 в Україні.
Це повернення охопить одразу три сезони – 2018-2020 років.
Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули-1.
Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики, кваліфікацію і, звісно, гонку.
Усе це відбудеться не лише у прямих ефірах, а й із повторами у наступні дні.
Трансляція почнеться вже з першого, австралійського, етапу 23 березня.
Ім’я коментатора трансляцій Формули-1 в Україні допоки не відомо – тривають перемовини.
Повернення Формули-1 відбулось у співпраці медіагрупи «Автоцентр» і компанії Renault Україна. Угоду розраховано на три роки.
Джерело: ua.motorsport.com