Українець після жахливої ДТП став чемпіоном світу, поваливши росіянина (відео)

Олег Жох знову став найсильнішим серед ліворуких армрестлерів

Український армрестлер Олег Жох знову став чемпіоном світу. На турнірі в Румунії наш спортсмен впевнено здолав усіх суперників, причому одним з найлегших поєдинків став для нього фінальний двобій проти росіянина Олександра Анфілофєва.

Олег Жох народився 13 жовтня 1992 року в селі Оженін Рівненьської області. Армспортом почав займатися в обласному центрі, де вчився в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Вперше чемпіоном світу став 2011 року, за рік захистив титул.

В листопаді 2018 року потрапив у ДТП, в якій загинув чемпіон світу з армрестлінгу Андрій Пушкарь і 50-річний батько Жоха. Сам Олег зламав руку і певний час перебував у комі.