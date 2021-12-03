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    Українець після жахливої ДТП став чемпіоном світу, поваливши росіянина (відео)

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    Олег Жох повернувся у великий спорт після жахливої ДТП - Українець після жахливої ДТП став чемпіоном світу, поваливши росіянина (відео)
    Олег Жох повернувся у великий спорт після жахливої ДТП
    фото з відкритих джерел

    Олег Жох знову став найсильнішим серед ліворуких армрестлерів

    Український армрестлер Олег Жох знову став чемпіоном світу. На турнірі в Румунії наш спортсмен впевнено здолав усіх суперників, причому одним з найлегших поєдинків став для нього фінальний двобій проти росіянина Олександра Анфілофєва.

    Олег Жох народився 13 жовтня 1992 року в селі Оженін Рівненьської області. Армспортом почав займатися в обласному центрі, де вчився в Національному університеті водного господарства та природокористування.

    Вперше чемпіоном світу став 2011 року, за рік захистив титул.

    В листопаді 2018 року потрапив у ДТП, в якій загинув чемпіон світу з армрестлінгу Андрій Пушкарь і 50-річний батько Жоха. Сам Олег зламав руку і певний час перебував у комі.

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    Теги: ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Жох
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    Українець після жахливої ДТП став чемпіоном світу, поваливши росіянина (відео)