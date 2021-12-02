Футболіст «Інтера» Еріксен, у якого на Євро зупинилося серце, повернувся до тренувань

Гравець збірної Данії розпочав індивідуальні заняття в данському клубі «Оденсе»

Півзахисник міланського «Інтера» Крістіан Еріксен розпочав тренування в складі свого колишнього клубу «Оденсе» з Данії. За інформацією Sky Sports, 29-річний футболіст проводить індивідуальні заняття і перебуває під наглядом лікарів. Наразі невідомо, коли данець відновить кар’єру і чи можливо це взагалі.

«Ми підтримуємо зв'язок з Крістіаном з того часу, як він грав за «Оденсе», тому ми задоволені, що він звернувся до нас із питанням щодо тренувань», – наводить слова спортивного директора клубу Мікаеля Хеммінгсена видання BT.

12 червня наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія (0:1) Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник переніс зупинку серця. Крістіану встановили кардіовертер-дефібрилятор.