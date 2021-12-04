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    Заочна перестрілка між «Шахтарем» і «Динамо» завершилася на користь «гірників»

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    Заочна перестрілка між «Шахтарем» і «Динамо» завершилася на користь «гірників»
    фото з відкритих джерел

    Кияни перемогли «Верес», але пропустили донеччан на перше місце в турнірній таблиці

    Чемпіон України «Динамо» розгромило «Верес» у 17-му турі чемпіонату України з рахунком – 3:0. Киянам забитих м’ячів не вистачило, аби залишитися на першій сходинці турнірної таблиці. Адже «Шахтар» днем раніше розгромив «Львів» ще з більшим рахунком (6:1) і лідирує за рахунок більшої кількості проведених голів.

    Матч у Луцьку, де приймає суперників «Верес», міг і не відбутися. Гру молодіжних команд перенесли через снігопад, а основні склади зіштовхнулися перед матчем із замерзлим полем. Після перемовин гру все ж таки вирішили провести.

    «Динамо» володіло великою перевагою і мало забивати більше, ніж три голи. Шикарні нагоди для взяття воріт змарнували Шапаренко, Гармаш і Циганков. Останній ще й пенальті реалізував, який Віктор бив двічі. З другої спроби півзахисник запустив м’яч вище воріт. А дубль у матчі зробив Беньямін Вербич, який знову вийшов у стартовому складі. До перерви словенець скористався передачею від Циганкова, а по перерві йому асистував Шапаренко. Крапку в матчі поставив Циганков з передачі Гармаша.

    Зазначимо, що в кінцівці зустрічі господарі втратили нагоду скоротити рахунок, а невдовзі залишилися вдесятьох – за фол останньої надії проти Караваєва вилучили Немчанінова.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Верес
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    Заочна перестрілка між «Шахтарем» і «Динамо» завершилася на користь «гірників»