Заочна перестрілка між «Шахтарем» і «Динамо» завершилася на користь «гірників»

Кияни перемогли «Верес», але пропустили донеччан на перше місце в турнірній таблиці

Чемпіон України «Динамо» розгромило «Верес» у 17-му турі чемпіонату України з рахунком – 3:0. Киянам забитих м’ячів не вистачило, аби залишитися на першій сходинці турнірної таблиці. Адже «Шахтар» днем раніше розгромив «Львів» ще з більшим рахунком (6:1) і лідирує за рахунок більшої кількості проведених голів.

Матч у Луцьку, де приймає суперників «Верес», міг і не відбутися. Гру молодіжних команд перенесли через снігопад, а основні склади зіштовхнулися перед матчем із замерзлим полем. Після перемовин гру все ж таки вирішили провести.

«Динамо» володіло великою перевагою і мало забивати більше, ніж три голи. Шикарні нагоди для взяття воріт змарнували Шапаренко, Гармаш і Циганков. Останній ще й пенальті реалізував, який Віктор бив двічі. З другої спроби півзахисник запустив м’яч вище воріт. А дубль у матчі зробив Беньямін Вербич, який знову вийшов у стартовому складі. До перерви словенець скористався передачею від Циганкова, а по перерві йому асистував Шапаренко. Крапку в матчі поставив Циганков з передачі Гармаша.

Зазначимо, що в кінцівці зустрічі господарі втратили нагоду скоротити рахунок, а невдовзі залишилися вдесятьох – за фол останньої надії проти Караваєва вилучили Немчанінова.

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