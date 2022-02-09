Канадець переміг рак і став олімпійським чемпіоном (відео)

Сноубордист Максанс Парро бездоганно виконав програму в слоупспайлі

Канадський сноубордист Максанс Парро став олімпі йським чемпіоном у слоупспайлі. Він бездоганно виконав свою програму і отримав за виступ 90,96 балів – на два бали більше, ніж срібний призер з Китаю Су Йімін. Третім став ще один канадець Марк Макморріс.

Унікальність цієї перемоги в тому, що кілька років тому Парро переніс важку хворобу. 2018-го, після Ігор-2018 у Пхенчхані, де він здобув срібну нагороду, у Максанса діагностували злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Сноубордист пройшов 12 курсів хіміотерапії і вже влітку 2019-го заявив, що повністю вилікувався.

Примітно, що першу перемогу після одужання Парро здобув два роки тому саме на етапі Кубка світу у Пекіні.