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    Канадець переміг рак і став олімпійським чемпіоном (відео)

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    Максанс Парро вдруге піднявся на олімпійський п'єдестал - Канадець переміг рак і став олімпійським чемпіоном (відео)
    Максанс Парро вдруге піднявся на олімпійський п'єдестал
    фото: olympics

    Сноубордист Максанс Парро бездоганно виконав програму в слоупспайлі

    Канадський сноубордист Максанс Парро став олімпі йським чемпіоном у слоупспайлі. Він бездоганно виконав свою програму і отримав за виступ 90,96 балів – на два бали більше, ніж срібний призер з Китаю Су Йімін. Третім став ще один канадець Марк Макморріс.

    Унікальність цієї перемоги в тому, що кілька років тому Парро переніс важку хворобу. 2018-го, після Ігор-2018 у Пхенчхані, де він здобув срібну нагороду, у Максанса діагностували злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Сноубордист пройшов 12 курсів хіміотерапії і вже влітку 2019-го заявив, що повністю вилікувався.

    Примітно, що першу перемогу після одужання Парро здобув два роки тому саме на етапі Кубка світу у Пекіні.

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    Теги: Олімпіада рак сноуборд
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    Канадець переміг рак і став олімпійським чемпіоном (відео)