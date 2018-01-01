Українському шаблісту Ягодці зовсім трохи не вистачило для здобуття медалі на Кубку світу

Андрій поступився у чвертьфіналі, ставши у підсумку сьомим

Лідер збірної України з фехтування на шаблях Андрій Ягодка зупинився за крок від півфіналу етапу Кубку світу в італійській Падуї. У груповому раунді Ягодка виграв усі шість поєдинків і відразу стартував з 1/32 фіналу, де здобув перемогу над французом Еліоттом Бібі (15:7), інформує офіційний сайт національної федерації фехтування України. У



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Андрій Ягодка

Андрій поступився у чвертьфіналі, ставши у підсумку сьомим

Лідер збірної України з фехтування на шаблях Андрій Ягодка зупинився за крок від півфіналу етапу Кубку світу в італійській Падуї.

У груповому раунді Ягодка виграв усі шість поєдинків і відразу стартував з 1/32 фіналу, де здобув перемогу над французом Еліоттом Бібі (15:7), інформує офіційний сайт національної федерації фехтування України.

У наступному ж турі українець вибив з боротьби 11-й номер світового рейтингу Деріла Хомера (15:12), а в 1/8 фіналу з перевагою в один удар обіграв румуна Аліна Бадеа (15:14).

У чвертьфіналі Ягодка програв з рахунком 10:15 багаторазового призеру Кубків світу Луці Куратолі з Італії та зупинився на сьомому місці у загальному медальному заліку.

В 1/16 фіналу також зумів пробитися інший українець Олексій Стаценко, але одним ударом програв угорцю Арону Сіладі (14:15), який за підсумками змагань став срібним призером.

Водночас, збірна України з фехтування на шаблях у складі Дмитра Пундика, Олексія Стаценка, Юрія Цапа й Андрія Ягодки фінішувала на дев'ятому місці.

В 1/8 фіналу українці програли Німеччині з рахунком 28:45, а опісля вступили в боротьбу за 9-16 позиції.

Спочатку українські фехтувальники розібралися з китайцями, обігравши суперників з рахунком 45:27, виявилися сильнішими за британців, завершивши зустріч 45:35, а у вирішальному поєдинку виграли у Грузії з рахунком 45:41.