Відмовитися від пива через зміну клімату. Голова МОЗ Німеччини звернулась до громадян

Міністр охорони здоров'я Німеччини рекомендує утриматися від алкоголю та барбекю на спортивних заходах влітку





Новий міністр охорони здоров'я Німеччини Ніна Варкен закликає відмовитися від барбекю та розпивання пива на спортивних заходах через зміну клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apollo News.

Публікація вийшла під заголовком «Через зміну клімату: міністр охорони здоров'я застерігає від вживання пива та барбекю».

Як випливає із публікації, новий міністр охорони здоров'я працює над новим планом захисту від спеки, який рекомендує перевіряти пульс під час занять спортом, пропонує повну заборону на барбекю та пиво під час спортивних заходів.

«Будь-хто, хто займається спортом, повинен бути обережним, оскільки температура знову підвищується», – заявила Ніна Варкен.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), спортсмени належать до особливо вразливих категорій осіб, на які впливає зміна клімату. «Щороку люди з уже наявними захворюваннями, люди похилого віку, а також спортсмени чи люди, які працюють на відкритому повітрі, гинуть, коли температура б'є рекордно високі рівні. Ми повинні до цього готуватися», – підкреслила Ніна Варкен.

Деталі ініціативи

Як пояснює Welt, Федеральне міністерство охорони здоров'я та Німецька олімпійська спортивна конфедерація (DOSB) дійсно розробили новий план захисту від спеки для любительського спорту, який, серед іншого, рекомендує уникати алкоголю та барбекю під час літніх заходів. Мета полягає в тому, щоб «краще захистити всіх учасників та глядачів у любительському спорті від ризиків для здоров'я, пов'язаних зі спекою».

«Незалежно від того, чи це спорт на відкритому повітрі, чи в приміщенні: кожен вид спорту, кожна асоціація та кожен клуб зіткнуться з наслідками зміни клімату в майбутньому», – йдеться в Плані захисту від спеки. У 13-сторінковому документі перелічено також рекомендації.

Серед них – встановлення критеріїв для скасування або призупинення ігор та змагань, коли температура занадто висока, забезпечення тіні, відер або лійок з прохолодною водою, а також безкоштовний сонцезахисний крем та сонцезахисні окуляри для дітей.

Також рекомендується повністю закривати відкриті спортивні майданчики під час спеки, виключати хворих спортсменів з тренувань або змагань, а також проводити перевірку пульсу під час тренувань, щоб запобігти перенапруженню через спеку.

Подальші конкретні рекомендації щодо плану теплового захисту: на змаганнях та заходах влітку «слід уникати подачі алкогольних, дуже солодких, кофеїновмісних напоїв або напоїв, що містять таурин» та «слід уникати відкритого вогнища/гриля» під час спортивних заходів.

Також пропонується продовжити літні канікули та скоротити зимові, перенести змагання, турніри та основні моменти сезону на холодніші місяці або перенести час початку на ранкові чи вечірні години.

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