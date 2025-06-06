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Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку
колаж: glavcom.ua

Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті

Під час масованої російської атаки у ніч на 6 червня пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Як передає «Главком», про це розповіли у Федерації легкої атлетики України.

Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста. У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

Теги: Луцьк спорт обстріл

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