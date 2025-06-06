Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку

Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті

Під час масованої російської атаки у ніч на 6 червня пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Як передає «Главком», про це розповіли у Федерації легкої атлетики України.

Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.

Російські терористи поцілили по луцькому готелю «Мотор», де зупинилися українські легкоатлети, котрі приїхали змагатися у командному чемпіонаті України. pic.twitter.com/GAVViQCo9d — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2025

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста. У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.