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Ліга націй з волейболу: суперник України дозаявив чотирьох олімпійських чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: суперник України дозаявив чотирьох олімпійських чемпіонів
Франція є чинним олімпійським чемпіоном з волейболу
фото: AP

Матч п'ятого туру Ліги націй між збірними України та Франції пройде в середу, 25 червня

Збірна Франції з волейболу внесла зміни до заявки перед другим тижнем Ліги націй. Про це повідомили на офіційному сайті Французької Федерації волейболу.

Другий тиждень Ліги націй збірна Франції розпочне протистоянням проти збірної України в середу, 25 червня. До матчу п'ятого туру збірна Франції підходить на дев'ятому місці в турнірній таблиці, тоді як Україна посідає сьому сходинку.

В активі збірної України дві перемоги – в першому турі перемогли бронзових призерів Олімпіади-2024 збірну США, а згодом на тайбрейку здолали збірну Куби, ще два матчі українці програли з рахунком 3:2 збірним Бразилії та Ірану. Франція ж поступилася збірним Німеччини та Аргентини та перемогла Італію і Канаду.

В складі чинних олімпійських чемпіонів на перший тиждень Ліги націй опинилося тільки два гравці, які здобули золоті нагороди в Парижі: Тревор Клевено та Тео Фор. Проте на другу частину турніру до збірної Франції приєднаються ще чотири спортсмени із чемпіонського складу: зв'язуючий Антуан Брізард, діагональний нападник Бартелемі Шиненьєзе, догравальник Ясін Луаті та діагональний нападник Жан Патрі.

Жан Патрі став найрезультативнішим гравцем у чемпіонському складі Франції Ліги націй в минулому сезоні, набравши 195 очок. Ясін Луаті став найкращим ресівером команди в попередньому розіграші – 65 успішних прийомів.

Досі Україна тричі грала з Францією – та зазнала поразок у всіх матчах. Востаннє команди між собою зустрічалися в міжнародних товариських матчах 2021 року.

Матч п'ятого туру Ліги націй між збірними України та Франції пройде в середу, 25 червня, на майданчику в Болгарії. Початок – о 12:30 за київським часом.

Наразі лише збірна Польщі закінчила перший змагальний тиждень без жодної поразки. Також у турнірній таблиці відсутні збірні, як не здобули хоча б однієї перемоги.

Турнірна таблиця Ліги націй

  1. Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (різниця сетів: 12:2)
  2. Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3)
  3. Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5)
  4. Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7)
  5. Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7)
  6. Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, 10:8
  7. Україна – 2 перемоги (4), 7 очок (10:8)
  8. Китай – 2 перемоги (4), 6 очок (6:7)
  9. Франція – 2 перемоги (4), 5 очок (8:9)
  10. Болгарія – 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
  11. Аргентина – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  12. США – 2 перемоги (4), 5 очок (7:9)
  13. Німеччина – 1 перемога (4), 6 очок (9:10)
  14. Іран – 1 перемога (4), 4 очки (7:11)
  15. Куба – 1 перемога, (4), 3 очки (7:11)
  16. Туреччина – 1 перемога (4), 3 очки (5:9)
  17. Нідерланди – 1 перемога (4), 3 очки (5:10)
  18. Сербія – 1 перемога, (4), 3 очки (3:10)

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.

Джерело
Теги: волейбол спорт

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